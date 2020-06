Gutengermendorf: In die Ponyfarm zieht schrittweise wieder Leben ein

Gutengermendorf

Ein bisschen zuckt Claudia Pigorsch immer noch mit den Schultern. „Es gibt keine klaren Regelungen für uns“, beklagt die Chefin von der Ponyfarm Gutengermendorf. Trotz Nachfragen beim Gesundheitsamt, trotz Nachfragen beim Bundesgesundheitsministerium. Also wurden eigene Corona-Regeln aufgestellt. „Nun ist das Abstandhalten bei uns wegen der Arbeit mit den Pferden natürlich nicht schwer. Wir führen auch Listen, wer wann bei uns war“, sagt Claudia Pigorsch. Und Desinfektionsmittel stünden auch bereit.

Der Alltag auf dem Hof in Gutengermendorf glich in den vergangenen Wochen einem Ruheort. Kein Gewusel von Kindern, die sich täglich nach der Schule um die etwa 70 Pferde kümmern, sie bewegen, putzen und reiten. In den Osterferien nicht ein Gast. Bis Mitte Mai auch nicht. Kitareisen wurden storniert. Erst über die Pfingstfeiertage ging es langsam los. Das Wort „Abgesagt“ dominierte den Terminkalender in den Monaten März bis Mai. „Dabei waren sie ausgebucht. Wir sind immer ausgebucht“, so Claudia Pigorsch. „Die Absagen haben uns sehr getroffen. Sollten wir in den Sommerferien auch nichts machen dürfen, wäre das ein wirtschaftlicher Totalausfall.“ Glück im Unglück für die Betreiber bei einem kurzen Blick zurück: Die einzigen beiden festangestellten Kolleginnen befanden sich zu der kritischen Zeit im Mutterschaftsurlaub. Mit den Teilzeitkräften wurde eine flexible Regelung vereinbart.

Die Tiere auf der Farm wollten und mussten dennoch versorgt werden. Darlien, Mylene und Sophie – die Jugendlichen sind verlässliche Helfer – leisteten in der Zeit Großartiges. „Ohne ihre Hilfe hätte es nicht funktioniert“, lobt Claudia Pigorsch das Engagement der Mädchen, die sich rührig um die Pferde kümmerten, sie bewegten und pflegten. Nach den ersten Corona-Lockerungen versuchten die Gutengermendorfer, sich den Bedingungen anzupassen. Kinder kamen schon vormittags auf den Hof, andere nachmittags. „Wir versuchten, das Ganze zu entzerren.“ Aber das war auch schwierig, da der Schulunterricht wechselweise verlief.

Reitkinder aus der Region kommen wieder zum Unterricht

Inzwischen kehrt die Normalität ganz langsam zurück, auch wenn es keineswegs so ist wie vorher. Die Reitkinder aus der Region besuchen die Ponyfarm wieder am Nachmittag. Die achtjährige Leni aus Grüneberg ist eine von ihnen: „Mir macht das Traben am meisten Spaß“, sagt sie ganz beiläufig, als sie neben einem der Ponys steht. „Aber eigentlich gefällt mir alles“, korrigiert sie. Auch ihre Schwester Greta (6) sitzt schon im Ponysattel. Xenia (12) und Emilie (12) aus Neulöwenberg sind seit etwa einem Dreivierteljahr regelmäßige, aktive Besucherinnen der Ponyfarm. „Ich bin einmal in der Woche hier“, sagt Xenia. In den vier Stunden, die die Mädchen in Gutengermendorf verbringen, „wird es nie langweilig, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit den Pferden“, so Emilie.

Familie Pigorsch geht davon aus, dass die „Kinderferien“ stattfinden können. Das ist das wochenweise Angebot für Mädchen und Jungen in den Sommerferien, immer sonntags bis samstags). Sechs Kurse, sechsmal mit etwa 40 Kindern ausgebucht (die Oktoberferien auch). „Allerdings werden es nicht so viele sein, da es einige Stornierungen gab. Das passt ganz gut, weshalb wir niemandem absagen mussten. Denn in der Situation das volle Programm durchzuziehen, wäre sicherlich schwierig geworden.“

Die Stammgäste unter den Kindern – die meisten kommen aus Berlin und Potsdam – werden merken, dass durchaus einiges anders sein wird. So müssen sich die Eltern spätestens an der Haustür von ihrem Nachwuchs verabschieden. Betten machen müssen die Kinder selbst. Desinfektionsmittel stehen bereit, Hände werden öfter gewaschen. Und es wird sicher regelmäßig der Hinweis kommen, auf den Abstand zu achten. Der wird mit Sicherheit auch von Sophie zu hören sein. Für die 16-Jährige ist die Ponyfarm zu ihrem zweiten Zuhause geworden. „Die Arbeit, die Verbindung zu den Pferden ist toll, macht sehr viel Spaß. Man ist so sorgenfrei. Mein Handy spielt für mich dann gar keine Rolle und ist meistens aus. Wenn ich ständig damit herumspielen würde, wäre es unfair gegenüber dem Pferd“, sagt die Löwenbergerin.

Seit zwölf Jahren striegelt und reitet die Schülerin des Strittmattergymnasiums Gransee die Ponys und trainiert ihre jüngeren Nachfolger. In den Kinderferien übernachtet Sophie auch in Gutengermendorf. „Es ist sehr schön, wenn die Kinder nach der einen Woche ankommen und mich beim Abschied umarmen.“ Womöglich muss in diesem Jahr die Verabschiedung per Ellenbogenberührung über die Bühne gehen. Das Leben ist ja schließlich kein Ponyhof. Claudia Pigorsch hat diesen Spruch auf der Homepage knackig mit „Doch, ist es!“ kommentiert. Nach den vergangenen Corona-Wochen ist sie sich da aber auch nicht mehr so sicher. Aber es überwiegt die Freude, dass wieder Leben in den Hof eingezogen ist.

