Häsen

Mit 39 Jahren gehört Claudia Weiß zu den jüngeren Vertretern der Politik im Löwenberger Land. Seit 2014 ist sie Ortsvorsteherin des Ortsteils Häsen. Im Ortsbeirat, zu dem noch Stephan Freiherr v. Hundelshausen sowie als Stellvertreter Dennis Schröder gehören, vertreten diese drei die Interessen der rund 280 Häsener Einwohner in der 17 Ortsteile zählenden Gemeinde Löwenberger Land.

Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken des Ortsbeirates verändert und welche Projekte konnten dennoch angeschoben oder umgesetzt werden?

Claudia Weiß: Da praktisch nicht viel passieren konnte, haben wir versucht, einige Dinge anders vorwärts zu treiben. Für uns als Ortsbeirat war es ungewohnt, unter den Pandemie-bedingten Neuerungen zu arbeiten. Mittelpunkt unserer Tätigkeit waren 2021 die Straßen. Als erstes Ergebnis wird, wahrscheinlich 2022, der Ausbau der Timpbergstraße erfolgen. Ansonsten werden unsere Straßen und Wege uns in den kommenden Jahren weiter beschäftigen. Seit der Wende ist, bis auf eine Ausnahme, hier noch gar nichts passiert. Aber der Häsener Dorfkern steht unter Denkmalschutz – das Kopfsteinpflaster bleibt uns erhalten.

Dazu gab es Bewegung am Friedhof. Die neue Sammelanlage für Abfälle und Müll hält dicht, es fliegt nichts mehr durch die Gegend. Zum anderen muss, wenn sie gelehrt wird, der Lkw nicht mehr so weit auf das Gelände fahren. In Sicht ist eine halbanonyme Möglichkeit für Urnenbestattung im kommenden Jahr.

Welche Anliegen sollen 2021 realisiert werden?

Der erste Plan von wie ich denke uns allen ist es, zunächst einmal gesund zu bleiben. Und Corona hinter uns lassen zu können. Das Dorffest im September wieder feiern zu können wäre schön. Auch in einem kleinen Ort sieht nicht jeder jeden täglich. Da gibt es die Möglichkeit, Kontakte aufzufrischen.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Da muss ich gar nicht lange überlegen. Im Oktober, nachdem alles, was unser Dorfleben sonst bestimmt hat, ausgefallen war, kam eine Freundin auf mich zu. Sie wollte wie ich die Menschen wieder aus den Häusern locken. Also haben wir gemeinsam den 1. Häsener Familienwandertag ins Leben gerufen und sind mit gut 20 Einwohnern zum Bismarckturm auf dem Timpberg gewandert. Da gab es ein kleines Picknick und einige historische Infos von unserem Chronisten und Hobbyhistoriker. Das hat Spaß gemacht und wird unbedingt fortgesetzt. Zum Negativen zählt natürlich Corona.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Alle bleiben gesund und heil und können schnell wieder ins normale Leben zurück. Ohne Maske seine Freunde wieder drücken und in den Arm nehmen können und Zeit verbringen. Vor allem für meine Kinder wäre das eine riesige Erleichterung. Sie wollen auf den Spielplatz oder Ponyreiten. Meine kleine Tochter will in ein Spielparadies, sie sieht sich Videos davon im Internet an. Ich selbst würde gern mal wieder ins Kino, vielleicht eine Komödie ansehen

Von Björn Bethe