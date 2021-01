Häsenn

Badingen, Klein Mutz, Bergsdorf und Guten Germendorf – sieht man sich die vier Orte auf der Landkarte an, haben sie eines gemeinsam: Alle sind langgezogen entlang einer Durchfahrtsstraße gebaut. Nicht so der mittig zwischen ihnen liegende Ort Häsen. Die aus allen Himmelsrichtungen und den genannten Ortschaften kommenden Straßen führten zu einer sternförmigen Entwicklung des 1365 im Nachnamen des Heinrich Hoseden erstmals urkundlich erwähnten Kirchdorfes. Heute, lacht Dorle Pieper, sorgt auch dieser Umstand für Ruhe und nur sporadischen Fahrzeuglärm. Die Autos verteilen sich, Häsen ist kein typisch märkisches Durchfahrdorf.

Ortsvorsteherin Claudia Weiß. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Seit 25 Jahren lebt sie in Häsen, gemeinsam mit ihrem Mann Gernot. 2009 hat das Paar den alten Kornspeicher, ehemals Teil einer Gutsanlage, gekauft. „Wir hatten nie einen größeren Raum für Feiern im Ort“, erzählt sie. Stück für Stück bauten die beiden das alte Gemäuer um. Heute finden sich dort das Kornspeichercafé, eine Ferienwohnung und eine Pension. Und alles ist momentan geschlossen. „Das ist echt traurig mit Corona“, seufzt sie. Das gesellschaftliche Leben im Ort leide darunter. Anfang Oktober, kurz vor dem Lockdown, wurde das letzte Mal hier gefeiert. Eine Hochzeit war es. Denn, was nur wenige wissen: In dem ehemaligen Kornspeicher kann man sich kirchlich trauen lassen. „Als die baufällige Kirche demontiert wurde, ist das Café geweiht worden. Seitdem kann es für Taufen und Gottesdienste genutzt werden.“ Oder eben auch für Eheschließungen. Von denen es auch in den ländlichen Bereichen Oberhavels noch genügend gibt. Rund ein halbes Dutzend Neuankömmlinge in diesem kleinen Teil der Welt konnten 2020 begrüßt werden, freut sich etwa Ortsvorsteherin Claudia Weiß: „Unser Zuwachs ist gesichert“.

Und für diesen Nachwuchs engagiert sich auch Manfred Boltze. Seit mehr als 40 Jahren ist der Häsener dem örtlichen Sportverein verbunden. „Ich mache nur ein bisschen den Sportplatz“, winkt er ab. Das „bisschen“, das umfasst Platzpflege und Arbeiten an den Gebäuden und alles, was sonst anfällt. Von ihm selbst gebaute Sprenger sorgen in trockenen Jahren für sattes Grün auf dem Rasen und bei Bedarf steht er schonmal mit dem C-Schlauf zwischen den Toren und wässert. Die eigenen Kinder und Enkel kicken hier, sagt Boltze. Auch wenn der Sport nun schon längere Zeit ruht – wenn man wollte, könnte innerhalb von ein paar Minuten angepfiffen werden. Mit der freiwilligen Feuerwehr und den Anglern stehen weitere Vereine bereit, bei denen die freie Zeit sinnvoll verbracht werden kann. Und auch beruflich ist in Häsen einiges möglich. Mit Interpane, dem Glashersteller, gibt es in dem 280-Seelen-Dorf sogar einen international agierenden Akteur. Mehr als 60 Menschen haben hier Arbeit gefunden.

Manfred Boltze ist seit 40 Jahren beim Sportverein engagiert. Quelle: Uwe Halling

„Einer von hier“ ist dagegen Axel Krause. Mit seinen 2011 gegründeten AKRA-Dienstleistungsunternehmen ist er auf Wachstumskurs. Über private Kontakte wurde Krause auf das Grundstück, welches jetzt sein Firmensitz ist, aufmerksam. „Erst habe ich gedacht, hier kommt keine Kundschaft, aber da wurde ich schnell eines Besseren belehrt“, lacht er im Rückblick. „Ich wohne zwar in Neulöwenberg, aber fühle mich auch als Häsener.“ Was ihm viel gegeben habe, sagt er, dass insbesondere der Ortsbeirat immer geholfen habe. Dafür gibt auch gerne etwas zurück, sei es dem Fußballverein oder bei Dorffesten.

Übrigens ist Häsen auch der Ort, wo sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen. Langohren gibt es auf den angrenzenden Wiesen und Feldern einige. Und der Fuchs – „der Fuchs wohnt im alten Eiskeller“, schmunzelt Dorle Pieper. Und unternimmt von dort auch den einen oder anderen Ausflug ins Dorf. Bisher, ohne dem Geflügel der Häsener allzu nahe zu kommen.

Von Björn Bethe