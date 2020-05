Hausmeister Uwe Valentin aus Gransee ist Hans Dampf in allen Gassen und „Lotto-Gewinner“

Gransee

Er ist unser Hans Dampf in allen Gassen und hätte es verdient gehabt, coolster Hausmeister zu werden“, sagt Frank Stege. Ein dickeres Lob kann Uwe Valentin eigentlich kaum bekommen, stammt es doch von Gransees Amtsdirektor. Und der weiß natürlich ganz genau, was er an Uwe Valentin hat. „Er ist nicht nur Hausmeister der Granseer Stadtschule, sondern auch immer zur Stelle, wenn er in einer unserer anderen Kindereinrichtungen gebraucht wird“, unterstreicht der Verwaltungschef. Und außerdem sei er auch stellvertretender Amtswehrführer und werde auch in dieser Funktion voll gefordert. Und das nicht selten an den Wochenenden, wenn andere die Beine hochlegen und durchpusten.

Von Amtsdirektor Frank Stege bekam UWE Valentin anlässlich seines zweiten Platzes beim MAZ-Wettbewerb „Coolster Hausmeister“ ein Buch geschenkt. Quelle: Amt Gransee und Gemeinden

Beim Hausmeister-Wettstreit der MAZ landete Uwe Valentin knapp geschlagen auf dem Vize-Rang. Aber auch darüber hat sich der 45-Jährige riesig gefreut. „Unter 20 Kandidaten auf Platz 2 – das ist doch ein schöne Sache“, sagt er lächelnd. Uwe Valentin käme nie auf die Idee, sich darüber womöglich zu ärgern. Dazu sei der Granseer viel zu bescheiden, sagen seine Arbeitskollegen und sagen auch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr.“ Uwe Valentin ist gerne Hausmeister. „Ich sage mir jeden Morgen aufs Neue, dass dies ein schöner Job ist. Das ist mein Lotto-Gewinn!“

Viele handwerkliche Arbeiten erledigt Hasumeister Uwe Valentin in Eigenregie. Quelle: Uwe Halling

Gelernt hat der Granseer im Stahlwerk in Hennigsdorf – Verfahrensmechaniker. Anschließend war er 13 Jahre lang bei einer Firma für Kampfmittelberäumung beschäftigt. Es schlossen sich vier Jahre bei einer Tiefbaufirma an, bevor er am 1. Januar 2011 Hausmeister der Granseer Stadtschule wurde. „Der Job ist anspruchsvoll“, sagt er. Man sei Dienstleister und müsse dafür Sorge tragen, dass Schüler und Lehrer beste Lern- und Arbeitsbedingungen vorfinden. Aber trotz des prall gefüllten Arbeitstages mache ihm der Job immer noch großen Spaß. Er liebe es, sagt Uwe Valentin, jeden Tag viele Menschen um sich zu haben. Klar gebe es neben den pflegeleichten Schülern auch solche, die schwieriger seien. Aber damit habe er kein Problem. Das Verhältnis zur Schulleitung bezeichnet Uwe Valentin als top. Er freue sich immer, wenn er der stellvertretenden Schulleiterin Heike Hitzer, die zurzeit den erkrankten Schulleiter Frank-Peter Haack vertritt, oder den Lehrern helfen könne. Viele Sachen würden inzwischen automatisch laufen. Mit der Zeit wisse er, sagt der Hausmeister, was alles zu erledigen ist und könne dies oftmals tun, noch bevor jemand an ihn herangetreten sei. Und es freue ihn natürlich, wenn ihm für seine Arbeit gedankt werde. Und wenn der eine oder andere dabei noch ein Lächeln im Gesicht habe, sei dies der schönste Lohn für alle Mühen. „Wir wissen inzwischen untereinander, wie jeder tickt“, sagt Uwe Valentin. Wichtig sei, dass die Chemie stimme und man sich stets auf Augenhöhe begegne. Das sei hier der Fall.

Der Arbeitstag in der Schule beginnt für Uwe Valentin um 6 Uhr in der Frühe. Quelle: Uwe Halling

Der Arbeitstag als Hausmeister beginnt für Uwe Valentin in aller Regel um 6 Uhr. Dann schließe er das Haus auf, lüfte die Räumlichkeiten ordentlich durch und kontrolliere den Zustand der Toiletten, was gerade jetzt infolge der geltenden Hygieneregeln besonders wichtig sei. Dann nimmt der Granseer das Reparaturbuch zur Hand und schaut nach, ob es dort in seiner Abwesenheit Einträge der Lehrerschaft gegeben habe. Kleinere Reparaturen führe er sofort durch, hin und wieder müsse er auch mal eine Firma rufen. Auch das Bereitstellen von Kopierpapier oder das Gießen von Blumen übernimmt der 45-Jährige. Die Grünanlagen müssen gepflegt und der Schulhof regelmäßig gefegt werden. Es seien Absprachen mit der Sekretärin zu treffen und auch mal Botengänge zu erledigen. Hin und wieder gelte es, Klassenzimmer umzuräumen oder die Turnhalle für Veranstaltungen vorzubereiten, wozu das Ausrollen der Teppiche und das Aufstellen von Tischen und Stühlen gehöre. In dieser Woche machen sich solche Arbeiten gerade wieder notwendig, denn demnächst sollen in der Turnhalle der Stadtschule Ausschuss-Sitzungen abgehalten werden.

In der Stadtschule musste Uwe Valentin im Zuge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Eindämmungsverordnung zahlreiche Hinweisschilder geklebt werden, die auf Laufwege und das Einhalten der Abstandsregeln hinweisen. Quelle: Uwe Halling

Auch während der Zeit, da in der Stadtschule kein Unterricht stattfand, war Uwe Valentin nicht untätig. Sämtliche Schilder, die in Zeiten von Corona Laufwege und Abstände innerhalb des Schulhauses anzeigen, wurden von ihm in Handarbeit angebracht – und das waren in der Tat eine Menge knallgelber Hinweiszeichen. Außerdem hat der Hausmeister Schränke und Türen nachgestellt, sich intensiv den Außenanlagen der Schule gewidmet. Zudem mache auch der Schulgarten immer eine Menge Arbeit. Oft hat er auch seinen Kollegen in anderen Kindereinrichtungen des Amtes bei der Arbeit unter die Arme gegriffen. „Wir helfen uns immer gegenseitig“, meint Uwe Valentin. Wenn er zum Beispiel die Tische für das Herrichten der Turnhalle als Sitzungsort vom Boden hole, brauche auch er Hilfe von Kollegen.

Im Keller befand sich mal eine städtische Badeanstalt

Das Gebäude in der Colliner Straße sei 1932 als Stadtschule eröffnet worden, plaudert Uwe Valentin ein wenig aus der Geschichte seines Arbeitsplatzes. Während des Zweiten Weltkrieges seien Armeeinheiten dort untergebracht gewesen. Und der Speiseraum in Keller diente mal als städtische Badeanstalt. Zu DDR-Zeiten war dort die zentrale Schulküche eingerichtet. Bis 1991 fungierte das Gebäude als Polytechnische Oberschule und seit 1991 hat dort mit der Granseer Stadtschule eine Grundschule ihr Domizil. Zurzeit zähle die Stadtschule etwa 260 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 sowie 15 Lehrer und die Sekretärin Margitta Jäschke. Nicht unwichtig, so der Hausmeister, dass das Gebäude der Stadtschule unter Denkmalschutz steht.

Auch für den regelmäßigen Nachschub an Kopierpapier sorgt Uwe Valentin Quelle: Uwe Halling

Das mache den Unterhalt des Gebäudes nicht gerade einfacher. Im Gegenteil! Es sei notwendig, sich bei diversen Arbeiten strikt an die Vorschriften der Denkmalschützer zu halten. Etwa bei der Farbgebung von Wänden und Mauern. Uwe Valentin erinnert sich, dass die einfachen Fenster im Foyer des Hauses immer sehr frostanfällig waren. Es sei ein ziemlicher Kampf gewesen, die Genehmigung für den Einbau von Doppelfenstern zu erhalten. Die alten Fenster durften dann aber auch nicht etwa entsorgt werden. „Ich musste sie im Keller fein säuberlich einlagern und dort werden sie bis heute aufbewahrt“, sagt Uwe Valentin. Ansonsten sei die Stadtschule aber durchaus ein modernes Haus, das Anfang der 1990er-Jahre durchsaniert wurde. Und im Zuge des Digitalpaktes werden demnächst wohl auch noch die Kreidetafeln verschwinden und Platz für Whiteboards machen.

Nicht mehr viel Zeit für Hobbys

Bei der Frage nach Hobbys, bei denen Uwe Valentin mal von der Arbeit abschalten kann, schmunzelt er. Schließlich ist er ja noch bei der Feuerwehr – 2020 bereits seit 30 Jahren – und sitzt im Stadtparlament. Die Familie wohnt in einem Haus in Gransee, das ebenso Pflege benötigt, wie das Haus einer alleinstehenden Tante. Auch dort fungiert Uwe Valentin also gewissermaßen als Hausmeister. Keine Frage, der Titel „Coolster Hausmeister“ hätte auch Uwe Valentin gut zu Gesicht gestanden. Aber er ist nicht traurig. Warum auch? Wer seinen Job als „Lotto-Gewinn“ bezeichnet, kann auch mit dem 2. Platz sehr gut leben.

Von Bert Wittke