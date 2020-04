So liefen die ersten Abiturprüfungen

Hennigsdorf

Es ist Montagmorgen, 8.30 Uhr. In einer halben Stunde starten die Abiturprüfungen im Landkreis Oberhavel. In Zeiten der Corona-Pandemie ist aber alles anders als sonst. Pascal Wolf steht vor dem Eingang seines Puschkin-Gymnasiums in Hennigsdorf und wartet darauf, dass ihn eine Lehrerin ins Haus schickt. In gebührendem Abstand zu den anderen, versteht sich. Der 17-Jährige schreibt, wie seiner 29 Mitschüler, am Montag seine Geografieprüfung – aus Sicherheitsgründen findet sie neben der Aula auch erstmals in der Sporthalle des Gymnasiums statt.

Für den Teenager ist all das kein Problem, er habe sich zuhause gut auf die Prüfungen vorbereiten können, obwohl ihm anfangs der Unterricht in der Schule doch gefehlt habe. Aber an einen Boykott, wie er unter Brandenburger Schülern diskutiert wurde, habe Pascal Wolf nie gedacht. „Mir ist jetzt etwas flau im Magen, aber das ist vor jeder Prüfung so. Mit Corona hat das nichts zu tun“, sagt der junge Mann.

Anzeige

Hennigsdorf Quelle: Marco Paetzel

Weitere MAZ+ Artikel

Direktor Uwe Mirau begrüßt ihn im Flur, neben ihm ist ein Spender mit Handdesinfektion aufgebaut. Es ist nur eine der Maßnahmen, die die Schule für die Abiturprüfungen getroffen hat. Unter anderem wurde den Schülern empfohlen, sich von den Eltern zur Prüfung fahren zu lassen – sollten sie doch mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, empfiehlt die Schule das Tragen einer Schutzmaske und das Abstandhalten zu anderen.

Zwölf Lehrer sind im Einsatz

Zwölf Lehrkräfte sind am Montag im Einsatz, um die Abiturprüfungen zu überwachen und für genügend Abstand im Schulgebäude zu sorgen. Uwe Mirau glaubt, dass nicht trotz, sondern gerade wegen der Corona-Pandemie gute Abiturergebnisse herauskommen könnten. „Die Schüler konnten sich zuhause in aller Ruhe auf die Prüfungen vorbereiten, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat“, erklärt der Direktor. Die Schule habe außerdem von vornherein immer gesagt, dass das Abitur am 20. April starten würde. Die Schüler würden entspannt mit der Situation umgehen.

Schulleiter Uwe Mirau begrüßte die Schüler. Quelle: Marco Paetzel

„Sie sind aus meiner Sicht gut vorbereitet und wir hoffen, dass sie die Prüfungen gut bestehen“, so Mirau. Er dankt dem Schulträger für die Unterstützung durch Materialien wie Gummihandschuhe und Desinfektionsmittel, um die Prüfungen sicher zu gestalten. Was die kommenden Prüfungstermine angeht, so gebe es aber noch einiges zu klären. Etwa im Fach Physik sei noch die Frage, wie hoch der Anteil an Experimenten in der Prüfung ist. „Da müssen wir schauen, ob dann im Physikraum, der Aula oder der Turnhalle geschrieben wird.“

Der Landrat wünscht gutes Gelingen

„Der Start zu den Abiturprüfungen verlief unproblematisch“, sagte Alexandra Flaig am Montagvormittag. Nach Auskunft der Leiterin des Strittmatter-Gymnasiums in Gransee hätten die Abiturienten am Morgen einzeln das Gymnasium betreten und sich an ihren Arbeitsplätzen eingerichtet. Pro Raum würden vier Abiturienten die Geschichts- beziehungsweise Geografieprüfung schreiben, so dass die Vorschrift – nicht mehr als fünf Schüler auf 60 Quadratmeter Fläche – strikt eingehalten wird. Pünktlich um 9 Uhr hätten insgesamt 39 Abiturienten mit der 270 Minuten währenden Prüfung begonnen.

Landrat Ludger Weskamp hat sich an jeden Abiturient mit einem kleinen Schreiben gewandt, viel Erfolg gewünscht und im Vorfeld Süßigkeiten als Nervennahrung an den Gymnasien verteilen lassen.

Von Marco Paetzel und Bert Wittke