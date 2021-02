Im Dannenwalder Gerätehaus wird’s immer enger

Dannenwalde

Wie lange Fred Manteuffel jetzt bereits bei der freiwilligen Feuerwehr ist, kann er gar nicht so genau sagen. War es 1985 oder ein Jahr später? Egal! Eines weiß der 58-Jährige aber noch ganz genau: Wie er zum Brandschützer wurde. „Das war purer Zufall“, erinnert er sich. Damals, noch zu DDR-Zeiten, sei Arnold Himburg, der inzwischen verstorben ist, Wehrführer gewesen. Eines Tages sei ein Böschungsbrand in Gramzow gemeldet worden. Und weil offensichtlich Wochenende war und die meisten Leute die Seit am See verbrachten, hätten nur drei Leute zur Verfügung gestanden, um mit dem LO zum Löschen ausrücken zu können. „Arnold Himburg wollte mich ja schon immer gerne in der Feuerwehr haben“, erinnert sich Fred Manteuffel. Er habe sich bis dato immer dagegen gewehrt. An jenem Tag habe er sich zufällig in der Nähe der Feuerwehr aufgehalten und sei quasi zum Einsatz zwangsverpflichtet worden. „Die haben mich auf den Wagen gezerrt, mir eine Jacke gegeben und los ging’s zum Löschen nach Gramzow.“ Seither ist Fred Manteuffel Mitglied der Feuerwehr. „Da haben sie einen Glücksgriff getan“, sagt der Dannenwalder zu Jugendzeiten von Gransee nach Dannenwalde kam, und schmunzelt. Inzwischen ist er dort schon etliche Jahre Wehrführer und führt zugleich den zweiten Löschzug der Granseer Amtsfeuerwehr an, zu dem neben den Dannenwaldern auch die Altlüdersdorfer und Seilershofer gehören.

Jugendwartin Marlene Kuhr (3.v.l.) hat es sich mit einigen Mitstreitern der Jugendwehr im Transport- und Rettungsboot bequem gemacht. Quelle: Uwe Halling

Die Dannenwalder, so sagt Fred Manteuffel, seien eine motivierte und ziemlich junge Truppe. Momentan gehörten ihr 19 aktive Mitglieder an, darunter drei Frauen. Hinzu kämen zwei Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung. „Natürlich können wir Verstärkung immer gut gebrauchen", unterstreicht der Löschgruppenführer. Er sei froh, dass es unter der Führung der Jugendwartin Marlene Kuhr im Ort eine sehr aktive Jugendwehr gebe, die derzeit zehn Mitstreiterinnen und Mitstreiter zählt. Wenn nur jedes Jahr ein Mitglied dieser Truppe in die Einsatzabteilung aufrücke, sei schon eine ganze Menge erreicht. Im kommenden Sommer, freut sich Fred Manteuffel, werde zum Beispiel Emely Klein, die derzeit noch zur Schule geht, in den Erwachsenenbereich aufrücken.

Wehrführer Fred Manteuffel ist mit Recht stolz auf die jungen und erwachsenen Feuerwehrleute aus Dannenwalde. Quelle: Uwe Halling

„Wenn sich die Alarm-Pieper melden und die Sirene aufheult, ist die Truppe da und erledigt zuverlässig alle Aufgaben“, sagt Fred Manteuffel. Es sei ein großes Glück, dass nicht weniger als fünf Kameraden im örtlichen Metallbaubetrieb arbeiten. Dadurch sei die Tageseinsatzbereitschaft gewährleistet. Das sei wichtig, denn zwischen 30 und 40 Einsätze sind es immer, zu denen die Löschgruppe jedes Jahr gerufen wird. „Unser Ort liegt an der B 96“, macht der Wehrführer aufmerksam. Jeder wisse, dass diese viel befahrene Bundesstraße ein Unfallschwerpunkt ist. Außerdem sei die Gegend um Dannenwalde sehr waldreich. Folglich müsse auch stets mit Waldbränden gerechnet werden. Vor allem natürlich im Sommer. Und dann gehörten zum Einsatzgebiet auch etliche Gewässer, wie zum Beispiel der Große Wentowsee. Deshalb verfüge die Löschgruppe auch über ein Rettungs- und Transportboot. Zugleich müssten die Kameradinnen und Kameraden aber auch wachsame Augen auf die Gewässer im Bereich Gransee haben. Und schließlich verlaufe auch ein Teil der Bahnlinie gen Norden durch die Gemarkung Dannenwalde.

Löschgruppenführer Fred Manteuffel hat mit seinen Kameradinnen und Kameraden bereits einige Pokale gewonnen. Besonders stolz sind sie auf den Kreismeistertitel. „Das war 1999“, erinnert sich der 58-jährige Wehrführer. Quelle: Uwe Halling

Aufgabenbedingt, so Fred Manteuffel, sei es im Gerätehaus und in der Fahrzeughalle, die in den 1990er-Jahren um- und ausgebaut wurden, mit der Zeit eng geworden. Dort stehen unter anderem der große Tanker (TLF 4000), der jetzt ins vierte Dienstjahr geht, das Löschfahrzeug 16 TS und seit drei Jahren auch das Rettungs- und Transportboot. „So langsam platzen wir hier aus den Nähten“, berichtet der Wehrführer. Aber er ist sich sicher, dass in einigen Jahren auch die Dannenwalder ein neues Gerätehaus bekommen werden. Jetzt seien erstmal die Menzer an der Reihe gewesen, wo ein Neubau ebenfalls dringend benötigt wurde. Aber wenn es die finanzielle Situation des Amtes Gransee und Gemeinden zulasse, da ist sich Fred Manteuffel sicher, werde auch in Dannenwalde investiert werden.

Dannenwaldes Feuerwehrleute sind nicht nur beim Brandschutz spitze, sie mischen auch beim gesellschaftlichen Leben im Ort kräftig mit. Quelle: Uwe Halling

Stolz ist Fred Manteuffel darauf, dass die Wehr umfassend in das Dorfleben integriert ist und sehr viel für den Zusammenhalt der Menschen in Dannenwalde leistet. Maifeuer, Herbstfeuer, Dorffeste – überall würden sich die Feuerwehrleute einbringen. Ein beliebter Höhepunkt sei auch der jährlich stattfindende Wettbewerb „Löschangriff nass“, der in der Nacht ausgetragen wird. Leider habe man zuletzt coronabedingt auf all diese Höhepunkte leider verzichten müssen. Auch die gegenseitigen Besuche mit der Partnerfeuerwehr aus dem sächsischen Güßdorf hätten deshalb abgesagt werden müssen. Und voriges Jahr hätten die Dannenwalder natürlich gerne das 90-jährige Bestehen ihrer Wehr gefeiert. „Aber das wird nachgeholt“, sagt Fred Manteuffel, der mit Sicherheit noch einige weitere Jahre Wehrführer in Dannenwalde sein wird.

Von Bert Wittke