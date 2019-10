Vorfreude auf die Weihnachtsbäckerei

Meseberg

An das Plätzchenbacken fürs Fest denken jetzt vielleicht die wenigsten, und es ist ja tatsächlich etwas zu früh – noch gut acht Wochen sind es noch bis Weihnachten. Aber im Restaurant „Schlosswirt“ in Meseberg stellt sich schon jetzt die passende Stimmung ein.

Fototermin für die Schlaubären

Große Vorfreude verspürten auf jeden Fall die Vorschulkinder der Kita Bärenwald Gransee am Dienstagnachmittag. Denn sie waren in den Gewölbekeller des Schlosswirts zum Fototermin eingeladen, weil für die vorweihnachtlichen Backtage, an denen die Kitas aus dem Amt Gransee und Gemeinden teilnehmen, Spenden eingeworben werden.

Und die kleinen Bäcker in ihrer zünftigen Kluft staunten nicht schlecht: Dort wartete nämlich bereits jemand, den sie gut aus dem Kinderfernsehen kennen: Christian Bahrmann, Moderator und bester Freund vom Kika-Kaninchen, war zu Gast. Denn er hat die Schirmherrschaft für die diesjährige Weihnachtsbäckerei im Schlosswirt Meseberg. Die Mädchen und Jungen kennen den Schauspieler, Puppenspieler und Sänger, der in der Nähe wohnt und schon für das Brandenburger Wasserfest in Fürstenberg/ Havel moderierte.

Der Christian wird mit dabei sein

Christian Bahrmann hat diese Aufgabe in Meseberg gern übernommen, denn er hat selbst schon vor Jahren eine Charity-Aktion für Kinder ins Leben gerufen, die weniger Freude an den Feiertagen haben. Bei „ Weihnachten für alle“ werden Geschenke für Berliner Kinder eingesammelt, die sich nicht so viel leisten können. Darüber hinaus wird traditionell ein Festessen an Heiligabend veranstaltet. „Der Christian“, wie er sich nennt, wird auf jeden Fall in der Woche vom 25. bis 29. November in der Weihnachtsbackstube vorbeischauen und bestimmt beim Teigkneten und Plätzchenausstechen helfen.

Spenden sind gefragt

Initiator Sven Emmrich vom Schlosswirt freut sich über die prominente Unterstützung und hofft auf weitere Spenden, für die er schon seit einigen Wochen die Werbetrommel rührt. „Bis jetzt sind 1425 Euro eingegangen“, berichtet er. Das Geld wird sowohl für die Backzutaten und andere Ausgaben gebraucht als auch für Überraschungen, die den an der Weihnachtsbäckerei beteiligten Kindertagesstätten des Amtes unter den Weihnachtsbaum gelegt werden sollen.

Wie in den zurückliegenden Jahren werden in der Woche vor dem ersten Advent täglich an die 40 Kinder von Montag bis Freitag vormittags in der umfunktionieren Gaststube im Keller des Schlosswirtes Plätzchen backen. Die kleinen Weihnachtsbäcker können sich wieder darauf verlassen, mit dem Bus an der Kita abgeholt und wieder zurückgebracht zu werden. Außerdem bekommt jede Kita die Möglichkeit, ihr eigenes Pfefferkuchenhaus dekorieren. Die süßen Kunstwerke sollen dann wieder auf dem Granseer Weihnachtsmarkt gezeigt werden.

Superstimmung und Lagerfeuer

Für die Schlaubären war die Vorbereitung auf die Weihnachtsbäckerei in dieser Woche dann doch ganz schon anstrengend. Eine „Superstimmung“ herrschte trotzdem, wie Sven Emmrich berichtete. „Am liebsten hätten die Kinder gleich mit dem Backen angefangen.“ Dafür müssen sich die Nachwuchsbäcker noch etwas gedulden. Der Dienstag klang für sie am Lagerfeuer mit Stockbrot und Würstchen aus.

Die Amtsverwaltung hat ein Spendenkonto eingerichtet. Fragen beantwortet Sven Emmrich unter Telefon 0173/618 77 39.

Von Martina Burghardt