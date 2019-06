Neuglobsow

Theodor Fontane kehrte am Sonntag nach 146 Jahren an den Stechlinsee zurück, aber nicht als Wanderer, sondern als Ehemann. Und auch Emilie Fontane war es vergönnt, am Stechlinsee ihre Stimme zu erheben. Im Neuglobsower Stechlinsee-Center fand eine Lesung statt. Es ging um die Ehebriefe der Fontanes am Stechlinsee – gelesen von Tilla Kratochwil und Rainald Grebe.

Nach einer kurzen historischen Einführung in die Lebensdaten und Lebensumstände von Theodor und Emilie Fontane in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Ruth Curio lasen und gestalteten Tilla Kratochwil und Rainald Grebe einen sehr lebendigen Dialog. Im ausverkauften Stechlinsee-Center boten sie aus dem riesigen Konvolut der Ehebriefe von 3000 Seiten ausgewählte Partien in drei Abschnitten. Zunächst die frühen Briefe aus Fontanes Londoner Zeit, in der Emilie oft zusehen musste, dass sie bei Verwandten oder Freunden in Deutschland unterkam, weil eine eigene Wohnung nicht finanzierbar war.

Themen sind außerdem Emilies Sehnsucht nach Theodor, die finanziellen Probleme, die Geburten und die Trauer um gestorbene Kinder und immer wieder Theodor Fontanes Versuche, beruflich in England voran zu kommen.

Dann folgten Briefe aus der mittleren Lebensphase um 1870. Diese Briefe beinhalten unter anderen handfeste Konflikte der Eheleute – meisterlich in Szene gesetzt von den beiden Schauspielern und dafür mit viel Beifall bedacht.

Der dritte Teil der Lesung in Neuglobsow widmete sich schließlich noch Theodor Fontanes späten Briefen an seine Emilie, zu denen ihre Briefe leider nicht erhalten sind. An deren Stelle las Tilla Kratochwil Gedichte Fontanes aus seiner letzten Lebenszeit, die sich mit Fontanes Sicht auf den Verlauf seiner Ehe befassen. In ihnen wird deutlich, wie dankbar er war, dass er Emilie in ihrer ganz eigenen Weise an seiner Seite hatte.

Der Vereinsvorstand von „Begegnungsstätte Stechlin e.V.“ zeigte sich nach der Veranstaltung hoch zufrieden mit der Resonanz auf die Einladung zu dieser Abendveranstaltung. Etwa 100 Zuhörerinnen und Zuhörer applaudierten am Schluss stürmisch und hatten auch Gelegenheit, danach noch mit den beiden Schauspielern ins Gespräch zu kommen.

„Es zeigte sich zum wiederholten Male, welch wunderbaren Raum das Stechlinsee-Center für derartige Veranstaltungen zur Verfügung hat“, sagte Ruth Curio vom Vereinsvorstand von „Begegnungsstätte Stechlin e.V.“. Während die Gäste der Lesung sehr aufmerksam lauschten, senkte sich der Abend über den Dagowsee – ein Anlass zum Schauen, Staunen und Träumen.

