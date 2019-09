Dollgow

Der Backofenplatz in Dollgow wird am Sonnabend wieder von Einheimischen und Gästen bevölkert. Die Vorbereitungen für das 26. Erntedankfest, das in diesem Jahr unter dem Motto „Kraut und Rüben“ steht, sind in vollem Gange. „Seit einem Jahr schon“, sagt die Heimatvereinsvorsitzende Karin Köhler.

Wie die an...