In Neuglobsow brennt ein Einfamilienhaus – die Flammen kamen wohl aus der Küche

Neuglobsow

In der Stechlinseestraße in Neuglobsow hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein Einfamilienhaus gebrannt. Als die Amtsfeuerwehr Gransee, die Feuerwehr Fürstenberg und der Rettungsdienst am Einsatzort eintrafen, hatten die Flammen bereits über ein Fenster auf das Dach übergegriffen. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass es eine lange Nacht für die Einsatzkräfte werden würde.

Die Stechlinseestraße in Neuglobsow war voller Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Quelle: Feuerwehr

Die freiwilligen Feuerwehren aus Menz, Großwoltersdorf und Fürstenberg leiteten unverzüglich die Brandbekämpfung ein, wobei auch die Drehleiter aus Fürstenberg zum Einsatz kam. Die Drehleiter aus Gransee wurde auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses postiert.

Einsatzleitwagen aus Gransee übernahm Koordinierung

Alle verfügbaren Atemschutzgeräteträger wurden am Einsatzleitwagen aus Fürstenberg zentral erfasst und von dort aus zum Einsatz geführt. Zudem wurde eine Wasserversorgung aufgebaut. Der Einsatzleitwagen aus Gransee übernahm die Gesamtkoordinierung und Einsatzführung.

Die Löscharbeiten dauerten bis weit in die Nacht hinein. Quelle: Feuerwehr

Die Hauseigentümer, die sich selbst in Sicherheit hatten bringen können, kamen bei Verwandten im Ort unter. Im Verlauf des Einsatzes verletzte sich ein Feuerwehrmann. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. An der Brandbekämpfung und Restablöschung waren mehrere Trupps beteiligt, die unter Atemschutz vorgehen mussten. Später wurde der Unglücksort mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester abgesucht.

Einsatz dauert bis 1 Uhr in der Nacht

Gegen 23 Uhr konnte der Regionalleitstelle Nord-Ost gemeldet werden, dass das Feuer aus ist, gegen 1 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Flammen sollen über ein Fenster auf das Dach übergeschlagen haben. Quelle: Feuerwehr

Vor Ort in Neuglobsow waren 64 Einsatzkräfte und 19 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Auslöser soll laut Polizei ein Fettbrand gewesen sein

Nach ersten Erkenntnissen war offenbar ein Fettbrand in der Küche Auslöser des Brandes, hieß es seitens der Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf rund 250 000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Von Bert Wittke