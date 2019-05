Amt Gransee

Vier Gemeindevertretungen waren am Sonntag im Amt Gransee zu wählen. In Großwoltersdorf stellten drei Parteien und drei Wählergemeinschaften ihre Kandidaten auf. Die Piratenpartei war diesmal nicht dabei, dafür Bündnis 90/Die Grünen. 432 von 661 Wählern gaben ihre Stimme ab, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 65,4 Prozent.

Ihre Wahlergebnisse von vor fünf Jahren erreichten weder die CDU (21,6 Prozent, 2014: 30 Prozent) noch Die Linke (7,1 Prozent, 2014: 9,8 Prozent). Die Bündnisgrünen schafften auf Anhieb 12,8 Prozent. Einige Stimme verloren hat auch die Wählergemeinschaft Großwoltersdorf, die damit dennoch stärkste Kraft in der Gemeindevertretung bleibt. Erreichte sie 2014 noch 33,7 Prozent, liegt das vorläufige Wahlergebnis aktuell bei 27,9 Prozent.

Die Bürgerinitiative Wolfsruh, für die auch der wiedergewählte ehrenamtliche Bürgermeister Ingo Utesch kandidiert hatte, verzeichnet hingegen einen leichten Zuwachs von einem Prozent. 23,7 Prozent der Wähler gaben den Kandidaten ihre Stimme. Die erst im Februar gegründete Wählergruppe Frischer Wind erhielt bei der Wahl am Sonntag sechs Prozent der Stimmen.

Bürger haben in Großwoltersdorf die Mehrheit

In der Gemeindevertretung Großwoltersdorf sind die Sitze nunmehr so verteilt: drei für die Wählergemeinschaft Großwoltersdorf, je zwei für die Bürgerinitiative Wolfsruh und die CDU, je einen Sitz für Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die Wählergruppe Frischer Wind.

Ein Sitz in Schönermark blockiert

In der Gemeinde Schönermark holte die Bürgerinitiative Schönermark nach dem vorläufigen Ergebnis erneut gut 80 Prozent der Wählerstimmen. Ein Einzelbewerber (19,2 Prozent) erzielte mehr Stimmen als die Spitzenkandidatin der Bürgerinitiative. Dominik Wegert gewinnt somit theoretisch zwei Sitze. Nimmt er die Wahl an, bleibt ihm jedoch trotzdem nur eine Stimme, allerdings blockiert er einen Platz in der Gemeindevertretung. 191 von 370 Wahlberechtigten – 51,6 Prozent – machten am Sonntag ihre drei Kreuze auf dem Wahlzettel für die Gemeindevertretung Schönermark.

Gewinner und Verlierer in Sonnenberg

Die vorläufige Stimmenverteilung für die Sonnenberger Gemeindevertretung stand bereits am Wahlabend fest. Auf Anhieb schaffte die Wählergemeinschaft Rönnebeck mit 19,9 Prozent der Stimmen den Einzug in das Gremium. Dafür gibt es auch Verlierer: Die SPD schaffte nur 4,7 Prozent (2014 waren es noch 7,2) und bleibt damit draußen. Ein Minus bei der Stimmenanzahl müssen auch die Wählergemeinschaft Sonnenberg (von 42,9 auf aktuell 40,4 Prozent) und die Freie Wählergemeinschaft Schulzendorf (von 21,7 im Jahr 2014 auf jetzt 15,6 Prozent) verkraften. Der Einzelbewerber erhielt ebenfalls nicht genug Stimmen für ein Mandat in der Gemeindevertretung.

Die Wählergemeinschaft Sonnenberg bekommt nun voraussichtlich vier Mandate, die drei anderen Wählergemeinschaften je zwei. 63,1 Prozent der Wahlberechtigten – 462 von 732 – haben darüber bestimmt.

Zehn Mandate in Stechlin vergeben

Besonders umfangreich fiel der Stimmzettel für die Gemeindevertretung Stechlin aus. Zwei Parteien, fünf Wählergemeinschaften sowie ein Einzelbewerber hatten ihre Wahlvorschläge eingereicht. Insgesamt standen 28 Kandidaten zur Wahl. 66,9 Prozent der Wahlberechtigten, das waren 702 von 1049, nutzten ihre Wahlrecht.

Der Heimatverein/Dollgower Bürger (21,3 Prozent) bleibt trotz eines leichten Verlustes gegenüber 2014 die stärkste Kraft in der Gemeindevertretung. Deutlich an Wählern verloren hat die Wählergemeinschaft FFW/Menzer Bürger (19,5 Prozent), die bei der vorherigen Kommunalwahl noch 28,3 Prozent erreicht hatte. Die Linke war diesmal nicht zur Wahl angetreten, dafür ein Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen (4,9 Prozent). Die SPD (14,9 Prozent) verzeichnete einen Zugewinn.

Der Heimatverein Neuglobsow/Dagow (18,6) bekam das drittbeste Ergebnis Die Begegnungsstätte Stechlin konnte 10,9 Prozent der Stimmen holen. Für den Einzelbewerber blieben 5,5 Prozent. Für die Wählergemeinschaft Unabhängige Stechliner (4,5 Prozent) reichte es nicht für den Einzug in die Gemeindevertretung.

Weil die Ergebnisse nach vorläufigem Stand zum Teil dicht beieinander liegen, werden die zehn Sitze gleichmäßig verteilt sein: je zwei für FFW/Menzer Bürger, Heimatverein/Dollgower Bürger, Heimatverein Neuglobsow/Dagow sowie je einen Sitz für SPD, Bündnisgrüne, Begegnungsstätte Stechlin und den Einzelbewerber.

Von Martina Burghardt