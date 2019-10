Zur Ware gibt es Wissenswertes dazu

Zernikow

Wer zu Ines Alkewitz auf den Hof kommt, um „Landstreichen“-Honig zu kaufen, kann sich auf etwas gefasst machen. Stets lässt die Landschaftsarchitektin ihre Gäste verschiedene Sorten probieren und raten, aus welcher europäischen Region der Honig stammt. Darüber kommt sie mit ihnen ins Gespräch.

Es gibt einiges zu berichten, auch zu berichtigen, was das Leben der Bienen und die Imkerei angeht. Ines Alkewitz zog Anfang der 1990er nach Zernikow, ärgerte sich, dass die Obstbäume so wenig Früchte trugen, und begann, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mittlerweile ist sie Expertin und gibt ihr Wissen an Kinder und Erwachsene weiter. Umweltbildung liegt ihr besonders am Herzen.

Lebensraum für Wildbienen

Die Zeidlerei, oder auch Waldimkerei, hat sie bei einer Reise in die Ukraine entdeckt. Die uralte Tradition, die dort mittlerweile wieder gepflegt wird, soll auch in den Wäldern im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land aufleben. Dabei geht es allerdings nicht um die Honigernte, sondern um den Lebensraum für Wildbienen. Dafür werden sogenannte Klotzbeuten, das sind ausgehöhlte Kiefernstämme, die als Naturnistplatz dienen, hergestellt und im Wald platziert.

Ein gemeinnütziger Verein soll dafür gegründet werden. Darüber hinaus werden Paten für frei im Wald lebende Bienenvölker gesucht, die mit Geld und hin und wieder auch mit persönlichem Einsatz die Zeidlerei unterstützen.

Mit großen Erträgen kann Ines Alkewitz nicht aufwarten. „Wenig Honig nur von Bienen“, hat sie auf das gelbe Imker-Schild an ihrer Tür geschrieben. Sie bietet einige Produkte an, die größtenteils bestellt werden müssen: Honig, Met, Honig-Bier aus Polen. Und dazu gibt es einen Blick in ihre „gläserne Zeidlerei“.

Das Interesse an regionalen Produkten beschert ihr immer wieder neue Kundschaft, einige kommen wieder und halten den Kontakt. Wie Ines Alkewitz gibt es in der Region Gransee, Fürstenberg und Zehdenick etliche Anbieter, deren Produkte von den Kunden geschätzt werden.

Prozenten werden unterstützt

Allerdings ist die Zahl derjenigen, die regelmäßig heimische Produkte kaufen, mit 29 Prozent relativ gering, wie Befragungen in Deutschland ergeben haben. Der meist höhere Preis spielt dabei eine Rolle. Andererseits sind zwei Drittel der Verbraucher dafür, dass es mehr Förderung für heimische Produkte geben sollte. Die Regionale Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel Nord (Region Nord) unterstützt die Produzenten im Mittelzentrum seit Jahren.

Broschüre geplant

Nun sollen Hersteller wie Ines Alkewitz in einer Broschüre porträtiert werden. „Um unsere regionalen Produzenten noch bekannter zu machen und ihnen unsere Wertschätzung für ihren Mut zu zeigen“, erklärt Ulrike Kirsten von der Regio Nord das aktuelle Vorhaben. Die Broschüre soll auf Messen wie bei der Grünen Woche sowie in den regionalen Tourist-Informationen ausliegen.

„Wir freuen uns über jeden regionalen Erzeuger, der sich und seine Vorhaben gern vorstellen möchte“, so Ulrike Kirsten. Kommen bis Mittwoch genügend Interessenten zusammen, kann die Broschüre bereits bei der nächsten Grünen Woche verteilt werden.

