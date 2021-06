Gemeinsam haben der DRK-Kreisverband Gransee und das Amt Gransee und Gemeinden eine Aktion zum Impfen gegen Corona ins Leben gerufen. Das Angebot richtet sich an die Bewohner im Norden des Landkreises Oberhavel.

Jedermann-Impfen in der Granseer Dreifachturnhalle

