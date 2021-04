Keinen Tag als Revierpolizistin bereut

Gransee

„Ja“, sagt Kathrin Lüders und nickt. Der Dienst habe sich unter Corona-Bedingungen sehr verändert. Normalerweise ist die Revierpolizistin von Montag bis Freitag in den Granseer Amtsgemeinden unterwegs – von Neuglobsow und Menz über Meseberg und Buberow bis nach Baumgarten und Kraatz. Seit Beginn der Pandemie kann die Polizeikommissarin nur noch jeden zweiten Tag in ihr Revier fahren. Die Belegschaft des Polizeireviers Gransee ist geteilt worden. Die eine Hälfte macht Innendienst, die andere Hälfte ist draußen unterwegs. Der Grund dafür ist die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft. Tritt in einer der beiden Gruppen ein Coronafall auf und zieht Quarantänemaßnahmen nach sich, bleiben zumindest die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der anderen Gruppe einsatzbereit.

„Viele Leute grüßen ganz freundlich“

Kathrin Lüders liebt den Kontakt zu den Menschen in ihrem Revier. „Viele Leute grüßen ganz freundlich, wenn sie mich sehen“, sagt die 42-Jährige, die seit dem 1. Januar 2018 Revierpolizistin im ländlichen Teil des Amtes Gransee ist. Doch nun müsse natürlich die Eindämmungsverordnung eingehalten und umgesetzt werden. Das bedeute die Kontakt, die sie sich im Laufe der Zeit erarbeitet hat, auf ein Minimum zu beschränken. Und auch die Sprechtage seien jetzt in der Coronazeit ausgesetzt. Unabhängig davon bleibe die Wache in Gransee Anlaufpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger. Zum Beispiel, wenn es um die Aufnahme von Anzeigen gehe. Darüber hinaus lasse sich natürlich auch über Telefon und per E-Mail kommunizieren. Diesbezüglich sei auch die Internetwache eine Alternative, um mit der Polizei in Kontakt zu treten.

Unter freiem Himmel und auf Abstand erzählte Kathrin Lüders den Kindern in der Horteinrichtung „Hufeisenkids“ über die Arbeit der Polizei und zeigte ihnen zum Beispiel, wie die Polizei auf den Straßen die Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert. Quelle: Uwe Halling

Was Kathrin Lüders sehr fehle, seien auch die Kontakte zu den Kindern und Jugendlichen. Habe sie früher oft in Kitas oder in der Schule in Menz vorbeigeschaut, müsse sie derzeit leider darauf verzichten. Eine Ausnahme war der Besuch bei den Hufeisenkids am vergangenen Mittwoch. Da war die Revierpolizistin bei den Mädchen und Jungen, die während der Ferienzeit dort betreut werden, zu Gast. Unter freiem Himmel und auf Abstand erzählte sie über die Arbeit der Polizei, beantwortete den Kindern viele Fragen und zeigte ihnen zum Beispiel, wie die Polizei auf den Straßen die Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei durften die Kids sogar mal selbst durch ein Lasermessgerät schauen und staunten dabei nicht schlecht. Sie liebe dieses Leuchten in den Augen der Kinder, wenn sie ihnen von der Arbeit der Polizei erzählt oder zum Beispiel in einem nachgebildeten Verkehrsgarten mit ihnen das Verhalten im Straßenverkehr übt. „Diese Art der Motivation für die tägliche Arbeit vermisse ich schon sehr“, sagt die Polizeikommissarin, die 1997 die Polizeischule in Basdorf absolviert hat und von dort zum Wach- und Wechseldienst nach Gransee kam.

Sie liebt Gespräche „übern Gartenzaun“

Wie sie gern und oft mit Kindern und Jugendlichen redet, liebt Kathrin Lüders auf ihren Kontrollgängen in den Dörfern die Gespräche „übern Gartenzaun“. Die seien unter Einhaltung der Eindämmungsverordnung natürlich auch jetzt noch möglich. Aber dabei liege doch auch immer diese unsichtbare Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus in wahrsten Sinne des Wortes in der Luft. Die Mund- und Nasenmaske ist immer auf und Desinfektionsmittel sowie die Zettel zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten liegen immer griffbereit im Streifenwagen. Aber allein das reicht natürlich nicht aus. Und macht sich die in Lindow wohnende Kathrin Lüders auch immer Gedanken um die Gesundheit ihrer Kinder, die die 5. beziehungsweise 9. Klasse besuchen.

Kathrin Lüders ist gerne in ihrem Revier unterwegs. Mit den Kindern sie sich leider aufgrund der Corona-Pandemie nur noch selten befassen. Quelle: Uwe Halling

„Die große Mehrheit der Leute hält sich an die Bestimmungen und Vorschriften der Eindämmungsverordnung“, bestätigt die Revierpolizistin. Und wenn man Leute, die noch nicht alle Regeln verinnerlicht haben, darauf anspricht, würden die meisten die Notwendigkeit auch sofort einsehen.

Nein, sagt Kathrin Lüders, sie habe es bislang noch nie bereut, dass sie Revierpolizistin geworden ist. Jeder Arbeitstag sei anders und man wisse am Morgen nie, was einen den Tag über erwartet. „Aber die Leute freuen sich, wenn sie dich sehen. Und das ist doch was Schönes“, meint die Polizeikommissarin. Die Zeiten seien momentan für alle Menschen schwer. „Aber wir kommen da durch“, ist sich die Revierpolizistin sicher.

Von Bert Wittke