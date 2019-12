Kita Bärenwald: Basteln für die Adventszeit

Gransee

Überall weihnachtet es nun schon sehr – so auch in der Granseer Kita „ Bärenwald“. Am Freitag veranstaltete die Kita ihr Adventsbasteln.

„Los ging es mit Gesang“, erzählt Anja Gädicke. „Kinder, Eltern, Großeltern und Erzieherinnen stimmten gemeinsam Weihnachtslieder an.“ Nachdem an diesem Nachmittag alle Gäste begrüßt wurden, ging es in die verschiedenen Räume zum Basteln, Puppentheater oder einfach nur in die Kaffeestube, um die leckeren Waffeln und Quarkbällchen zu verspeisen.

„Die ganze Kita roch nach frischem Gebäck, und die Schlange vor der Küche riss nicht ab“, so Anja Gädicke weiter.

„Wieder einmal haben die Erzieher und Erzieherinnen im Vorfeld alles gegeben, um den Nachmittag vorzubereiten.“ Es konnten Leuchtgläser dekoriert, Teelichtgläser beklebt oder Sockenschneemänner gefüllt werden „und viele andere tolle Dinge.“

Während drinnen, in der Kita, nach Herzenslust gebastelt wurde, glühte draußen der Grill vor. „Nach etwas Süßem kamen die gegrillten Würste bei Groß uns Klein gut an. Draußen am Grill herrschte eine fröhliche ausgelassene Stimmung“, so erzählt sie weiter.

„Die Erzieher und Erzieherinnen sind wieder einmal froh und glücklich, dass der Nachmittag so gut besucht war.“

Am kommenden Sonnabend, 7. Dezember, ist die Kita Bärenwald auch auf dem Granseer Weihnachtsmarkt vertreten. Die großen Kinder werden der Seniorenwohnstätte noch ein kleines Programm bieten, und dann bereiten sich alle so langsam auf das Fest mit ihren Familien vor.

Von MAZonline