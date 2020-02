Oberhavels blaugrüne Perle wird langsam immer trüber

Neuglobsow

„Es sind dramatische Veränderungen, vor denen wir hier stehen“. Mit diesen Worten begann Mark Gessner vom Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei seinen Eröffnungsvortrag bei der 14. Auflage des Kleinen Naturschutztages am Donnerstag im Stechlinsee-Center. Und um jenen namensgebenden See drehten sich seine Ausführungen.

Bereits in seinen Eröffnungsworten hatte Mario Schrumpf, Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land, vor rund 140 anwesenden Vertretern von Umweltschutzorganisationen, Forst- und Landwirtschaft, Fachämtern und Hochschulen, düster orakelt, dass der Stechlinsee „unser größtes Sorgenkind im Naturpark ist“. Warum, dass verdeutlichte Gessner in seinen Ausführungen.

Im Eröffnungsvortrag beim 14. Kleinen Naturschutztag in Neuglobsow sprach Mark Gessner vom Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei über den Stechlinsee. Quelle: Björn Bethe

„Glasklar kennen ihn Generationen. Und diese Klarheit ist nun ernsthaft gefährdet“, so Gessner. Laut den Messungen sind die mittleren Sichttiefen in den vergangenen 20 Jahren stetig gesunken. Konnte man 2000 noch bis zu rund elf Meter unter die Wasseroberfläche blicken, werden es 2020 nur rund sechs Meter sein. Speziell in der letzten Dekade habe die Trübheit des Sees exponentiell zugenommen, betonte Gessner. „Momentan kann man etwa 3,5 Meter tief in den See schauen. Dabei haben wir Winter, wo das Wasser am klarsten ist“, so Gessner.

Immer mehr Phosphor im See

Den Grund dafür hat er in einem stetigen Ansteigen des Phosphorgehaltes ausgemacht. Phosphor ist einer der Wachstumstreiber für Algen in Gewässern und etwas, was in nährstoffarmen Seen – also jenen, die besonders klar sind – nur in sehr geringen Mengen vorkommt. 2009 hat es nach den Hochrechnungen des Leibnitz-Institutes etwa 1,5 Tonnen Phosphor im Stechlin gegeben. „Im Frühjahr 2020 sind es unseren Berechnungen nach schon mehr als sechs Tonnen“. Mit dieser Vervielfachung, so Gessners Befürchtung, ist längst ein Teufelskreis in Bewegung geraten, der wenn überhaupt nur mit immensem Aufwand noch zu stoppen ist. Vereinfacht zusammengefasst: Mehr Phosphor bedeutet mehr Algen, bedeutet mehr Sedimentablagerungen am Grund. Dort wiederum wird bei der Zersetzung des organischen Materials Sauerstoff verbraucht und als ein Produkt dieser Zersetzung noch mehr Phosphor freigesetzt. Der Sauerstoffverbrauch in den tieferen Bereichen gefährdet vor allem – aber nicht ausschließlich – die nur im Stechlinsee vorkommende Fontane-Maräne.

Titel Klarwassersee scheint verloren zu gehen

„Wie wir diese Entwicklung aufhalten können, wissen wir nicht“, führte Gessner weiter aus. Auch was sie in Gang gesetzt hat, sei höchstens Gegenstand von Spekulationen. Nährstoffeintrag etwa durch Überdüngung scheide im Naturpark aus – es gibt keine Landwirtschaft in der Umgebung des Sees. Möglich und anderenorts bereits erfolgreich durchgeführt sei eine Tiefenbelüftung mit Sauerstoff, die zumindest das vorläufige Überleben der Fische sichern könnte. Wie die steigende Konzentration des Wachstumstreibers Phosphor aber aufgehalten oder gar rückgängig gemacht werden könne, dass sei völlig offen. Klar sei hingegen, was die Zukunft bringen dürfte: „Wir werden wahrscheinlich bald keinen Klarwassersee mehr hier haben“, so Gessner abschließend.

Sauber bliebe das Wasser auch weiterhin, auch wenn die Toxine der Blaualgen manchen Menschen ebenfalls gefährlich werden könnten. Aber die glasklare Perle, an der Generationen ihre Freude hatten und zu der jedes Jahr tausende Menschen gekommen sind – die wird der Stechlinsee dann nicht mehr sein.

Von Björn Bethe