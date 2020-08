Köstlichkeiten aus dem Rauch der Landfleischerei

Mildenberg

Sein Geschmack liegt in der Ruhe. Der Schinken bekommt in der Landfleischerei Müller in Mildenberg alle Zeit der Welt - dazu Salz, Kräuter, Gewürze und eine gehörige Portion Leidenschaft zum Produkt. Die einzelnen Produktionsschritte werden traditionell per Hand erledigt. Das kann man sehen, spüren und schmecken. Bei Auswahl und Einkauf des Fleisches und der Gewürze wird auf beste Qualität und Regionalität geachtet. Schmackhafte Schinken- und Wurstdelikatessen sind die Spezialität der Landfleischerei. Dazu gesellen sich zahlreiche leckere Spezialitäten für den Grill. Bis von Berlin kommen die Kunden, um ihre Geschmacksnerven mit Angeboten der Landfleischerei Müller zu verwöhnen.

Unternehmen in Familienhand

Seit 1984 stellt Fleischermeister Peter Müller Fleisch-, Wurst-, Grill- und Schinkenspezialitäten in Mildenberg her. Bis heute ist das Unternehmen in Familienhand. 2006 kommt Tochter Stefanie Müller nach ihrer Ausbildung zurück. Die Fleischermeisterin kümmert sich um die Geschäfte, hat einen Abschluss als Kaufmännische Fachwirtin. „Wir lieben unser Handwerk. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir unsere Produkte selbst herstellen“, sagt die 39-jährige Unternehmerin. Ihr und dem zehnköpfigen Team liegen das Tierwohl und ein vertrauensvoller Kontakt zu Geschäftspartnern am Herzen.

Neben dem Hauptgeschäft in Mildenberg bietet die Fleischerei in einigen Orten auch einen mobilen Verkauf an. Quelle: André WirsigAndré Wirsig

Neben ihren Produkten bietet die Landfleischerei einen Partyservice an – für jeden etwas, für alle ein Genuss. Neben dem Hauptgeschäft in Mildenberg bietet die Fleischerei einen mobilen Verkauf an. „Nicht jeder hat die Möglichkeit zu uns zu kommen. Deshalb ist es für uns und hier auf dem Land wichtig, mit unseren Verkaufswagen zu unseren Kunden zu fahren. Viele von ihnen sind Stammkunden“, sagt Stefanie Müller. Gerade ältere Menschen seien auf die Serviceleistung angewiesen. „Nicht jeder fährt Auto“, sagt die Mildenbergerin. Busverbindungen in den Zehdenicker Ortsteil sind außerdem rar.

Neue Mitarbeiter werden dringend gebraucht

Schwierig gestaltet sich auch die Suche nach neuen Mitarbeitern, die aber dringend gebraucht werden. „Wir sind ein eingeschworenes Team, viele unserer Angestellten arbeiten schon sehr lange bei uns. Gerade deshalb freuen wir uns, wenn sich junge Menschen für unseren Beruf interessieren und begeistern. Wir suchen immer und freuen uns über Bewerbungen“, so Stefanie Müller.

Landfleischerei Müller, Mildenberger Dorfstraße 61, Mildenberg, Telefon: 03307/27 94, www.landfleischerei-peter-mueller.de; Öffnungszeiten: Hauptgeschäft in Mildenberg montags geschlossen, dienstags, donnerstags, freitags von 8 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 15 Uhr, sonnabends von 7 bis 12 Uhr; Wochenmärkte: dienstags und donnerstags in Zehdenick, donnerstags in Fürstenberg und Lindow, freitags in Glienicke/Nordbahn, sonnabends in Lindow.

