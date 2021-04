Kräftige Investitionen in das Gransee der Zukunft

Gransee

Mit dem Haushaltplan 2020/2021, so sagt Andreas Hirtzel, verfüge die Stadt Gransee über ein hervorragendes Instrument, um die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen zu können. „Unsere Vorgänger haben gut gehaushaltet und alle strategisch wichtigen und notwendigen Entscheidungen getroffen, freut sich der Vorsitzende des Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses der Stadt. Dies sei aber auch notwendig, damit die Infrastruktur der Stadt, von der auch alle umliegenden Ortsteile profitieren, mit der Bevölkerungsentwicklung Schritt halten kann. Denn in Gransee, so betont Christian Tutsch von der Amtsverwaltung, sei ein kontinuierlich positiver Einwohnertrend zu verzeichnen. Zudem gehe die Kurve der Kinder, die jünger als sieben Jahre sind, stetig nach oben. Darauf müsse natürlich reagiert werden. Und das geschehe ja auch bereits, wenn man nur mal an den Neubau der Kita „Zwergenland“ in der Straße des Friedens denke.

Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Gransee soll zum Jugendfreizeitzentrum umgebaut werden. Mit den Arbeiten begonnen wird voraussichtlich im Sommer. Quelle: Uwe Halling

„So viel investiert wie jetzt, wurde in Gransee lange nicht“, freut sich Andreas Hirtzel. Dieser Tatsache sei auch die Aufnahme von Krediten geschuldet. Die 1,3 Millionen Euro, die 2020 aufgenommen wurden, sind im vergangenen Jahr nicht in Anspruch genommen worden. Mit den 1,5 Millionen Euro, die dieses Jahr als Kreditaufnahme veranschlagt wurden, stehen jetzt Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 2,8 Millionen Euro zu Buche. Der Chef des Finanzausschusses nennt es eine „gesunde Kreditaufnahme“, weil das Geld in wichtige Investitionen der Stadt fließe. Genannt sei an dieser Stelle das Jugendfreizeitzentrum im ehemaligen Bahnhofsgebäude, an dem die Arbeiten voraussichtlich noch im Sommer dieses Jahres beginnen werden. Investiert werde auch weiterhin im Bereich der Stadtsanierung. Dort verlagere sich der Investitionsschwerpunkt inzwischen von der Förderung privater Vorhaben immer mehr hin zu städtischen Projekten, für die Städtebau-Fördermittel in Anspruch genommen werden sollen. Dazu gehören zum Beispiel das Gesundheitszentrum in der Rudolf-Breitscheid-Straße, wo am kommenden Montag, 3. Mai, das Richtfest begangen wird, als auch Sanierungsvorhaben wie die historische Stadtmauer oder das Kloster. Für letzteres Projekt sei extra ein Kloster-Ausschuss gebildet worden, der sich mit der Gestaltung der Örtlichkeiten befasse. In die alte Schule, die jetzt noch als Kita genutzt werde, sollen zum Beispiel perspektivisch mit dem Archiv und der Bibliothek Einrichtungen der Stadt einziehen.

Auch der Neubau der Kita "Zwergenland" in Gransee ist bereits weit vorangeschritten. Die Einrichtung soll Ende des Jahres eingeweiht werden. Quelle: Uwe Halling

In Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Stadt Gransee ist zudem auch immer wieder von einer „Achse der Daseinsvorsorge“ (Infrastrukturachse) die Rede. Sie beginnt am Bahnhof, in dessen Umfeldgestaltung in der Vergangenheit bereits eine Menge investiert wurde, und führt über die Straße des Friedens mit der im Bau befindlichen neuen Kita und dem Bildungscampus (Stadtschule und Oberschule) bis zum Sportplatzgelände und hinüber auf die andere Seite der Bundesstraße 96 zum Gymnasium und Krankenhaus. Im Zuge der Schulwegsicherung ist geplant, das Queren der B 96 weniger gefährlich zu gestalten. Was die steigenden Schülerzahlen betrifft, kämpfen Stadt und Amtsverwaltung um eine neue Oberschule. Auf Dauer, so sagt Finanzausschusschef Andreas Hirtzel, könne die geplante Erweiterung der Oberschule durch einen Containerbau sicherlich nur eine Ersatzlösung sein.

In der verlängerten Baustraße („Alte Schutt“) sollen etwa 100 Parkplätze sowie zehn Stellplätze für Wohnmobile entstehen. Quelle: Uwe Halling

Investieren will die Stadt unter Zuhilfenahme von Städtebaufördermitteln auch in zusätzliche Parkplätze für die Innenstadt. In der verlängerten Baustraße („Alte Schutt“) sollen etwa 100 Parkplätze sowie zehn Stellplätze für Wohnmobile entstehen. Die Stadt hat dafür nach Auskunft von Andreas Hirtzel 266 000 Euro eingeplant. Im Rahmen eines Gutachtens, so Christian Tutsch, sei festgestellt worden, dass die in der Altstadt zur Verfügung stehenden Stellplätze zumeist von Dauerparkern belegt werden. Um „Druck aus dieser Situation zu nehmen“, werde die „Alte Schutt“ genutzt, um das Angebot an Stellflächen in der Kernstadt deutlich zu erhöhen. Das werde auch den Besuchern und Touristen der Stadt zugute kommen, die sich die historischen Gebäude im Stadtkern ansehen möchten.

Festgehalten wird, so unterstreicht Andreas Hirtzel, an der Bereitstellung von Geldern für das gesellschaftliche Leben in Gransee und in den Ortsteilen. Er freue sich, dass die Mittel dafür nach dem Corona bedingten mageren Vorjahr für 2021 verdoppelt werden konnten, wobei die Ortsteile über den Einsatz dieser Finanzen in Eigenregie entscheiden können. Und auch die Sport- und Kulturförderung für Gransee und die Ortsteile der Stadt werde beibehalten.

Von Bert Wittke