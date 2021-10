Oberhavel

Die Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee soll in die Trägerschaft des Landkreises übernommen werden. Zugleich wurde der Landkreis in Person des Landrates damit beauftragt, den Ersatzneubau einer dreizügigen Oberschule in der Stadt Gransee umzusetzen und alle erforderlichen Formalitäten in die Wege zu leiten. Das selbe Prozedere soll nachfolgend für die Libertasschule Löwenberg umgesetzt werden, ebenfalls eine Oberschule.

Fördermittel beantragen

Einen diesbezüglichen Beschluss fasste der Kreistag am Mittwochabend auf Antrag der Fraktionen CDU, SPD/LGU/Tierschutzpartei und FDP/Piraten mehrheitlich bei acht Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Im Zuge der Umsetzung sind laut Beschlusstext entsprechende Mittel im Kreishaushalt 2022 einzustellen, zum Beispiel für Planungsleistungen und den Erwerb eines Grundstücks in der Nähe des Strittmatter-Gymnasiums. „Die Finanzplanung für die Folgejahre ist so auszurichten, dass finanzielle Mittel für Bauwerksplanung und Baukosten abgebildet werden“, heißt es in dem Papier. Außerdem soll geprüft werden, inwieweit Teile der Kosten über Fördermittel abgedeckt werden können.

Die Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee. Quelle: Philip Winkelmeier/FUGMANN JANOTTA und PARTNER

Sie hoffe, dass dies ein Anstoß für das Weiterentwickeln der Bildungsstandorte im Norden sei, sagte Katrin Gehring (CDU). Aus ihrer Sicht sei der Beschluss folgerichtig, um die Schullandschaft des gesamten Landkreises auf ein vergleichbares Niveau zu bringen. „Ziel ist die langfristige Sicherung der Schulstandorte sowie der Um- und Ausbau der Schulgebäude und Sportanlagen“, heißt es dazu in der Beschlussbegründung.

Erfolgsmodell Velten und Zehdenick

Bereits im Jahr 2015 habe zwischen dem Landrat und der Bürgermeisterin, den Bürgermeistern und dem Amtsdirektor grundsätzlich Einigkeit darüber bestanden, sämtliche Oberschulen in die Trägerschaft des Landkreises Oberhavel zu übertragen. Bisher sei das nur für die Exin-Oberschule in Zehdenick sowie die Barbara-Zürner-Oberschule in Velten gelungen.

„In Berlin steht die Karawane schon bereit.“

„Wir haben das Geld und sollten es tun“, warb Werner Lindenberg als Fraktionsvorsitzender von BVB/Freien Wählern für die Trägerschaftsübernahme. Er verwies auf den weiter zu erwartenden Zuzug: „In Berlin steht die Karawane schon bereit.“ Darauf sollte der Landkreis vorbereitet sein.

Die Werner-von-Siemens-Oberschule in Gransee. Quelle: Philip Winkelmeier/FUGMANN JANOTTA und PARTNER

Der Antrag sei jedoch „kein Votum gegen Fürstenberg“, betonte Uwe Münchow, Fraktionsvorsitzender von FDP/Piraten. Vielmehr gehe es darum, einheitliche Standards in Oberhavel zu schaffen. Gegen den Antrag wandten sich Reiner Merker (B 90/Grüne). Schließlich werde nun über zwei Projekte entschieden, bevor der Schulentwicklungsplan (SEP) vorliegt. „Das ist genau, was wir nicht wollten“, so Merker. Seine Fraktion sei nicht gegen das Vorhaben, plädiere aber auf die „Gesamtschau“ des SEP, bevor über einzelne Projekte entschieden wird, machte er deutlich.

17 Schulen bereits übernommen

Ursel Degner (Die Linke) erkundigte sich nach den finanziellen Auswirkungen der weiteren Übernahme und Entwicklung von Schulen seitens des Landkreises. Nach den Worten von Landrat Ludger Weskamp (SPD) seien bis 2026 Investitionsmittel von 110 Millionen Euro vorgesehen – ohne die Schulen und zugehörige Sportstätten. Dafür veranschlagte er eine zusätzliche Summe von „100 Millionen Euro plus x“. 17 Schulen habe der Landkreis bereits in seine bauliche Trägerschaft übernommen.

Von Helge Treichel