Schönermark

In der Zeit von Donnerstag (20. Januar), 16.30 Uhr bis Freitag (21. Januar), 8 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße in Schönermark.

Aus dieser stahlen sie mehrere Werkzeuge. „Der entstandene Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt“, teilte Polizeisprecher Henrik Schadow mit. Ein Kriminaltechniker war vor Ort und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline