Kunstausstellung eröffnet: Dannenwalde wird zur Kulturhochburg

Dannenwalde

Weit trug der Wind die Klänge mittelalterlicher Musik am Sonnabendvormittag in Dannwalde. Offenbar so weit, dass selbst die Sonne die grauen Wolken beiseite schob, um zu sehen was sich dort vor dem historischen Schloss ereignete. Die Spielleute ErdenMut entlockten ihren mittelalterlichen Instrumenten ganz besondere Klänge und stimmten die Besucher damit auf die bevorstehende feierliche Eröffnung der Vernissage zum sechsten Kunstsalon unter der Federführung des Kulturnetz Nord Brandenburg (KuNo e.V.) ein.

Auch Dannenwaldes Ortsvorsteher Rüdiger Ungewiß ließ es sich natürlich nicht nehmen, selbst anwesend zu sein. „Das ist natürlich etwas ganz besonders für uns“, freute sich der Mann, der bereits seit 22 Jahren dem Dorf vorsteht. Die Dannenwalder seien ja eigentlich veranstaltungserprobt, berichtet er. „Aber nach den fast zwei Jahren Pause haben alle darauf gewartet, dass endlich wieder etwas passiert.“

Das Dannenwalder Schloss wird seit 2009 saniert. Quelle: Uwe Halling

„Dannenwalde ist und bleibt ein Ort mit Potenzial“

Dann stimmten die Spielleute das Lied vom „Rattenfänger von Hameln“ an, und tatsächlich folgten alle dem Paar bereitwillig auf den Schlossinnenhof. Dort übernahm es der stellvertretende Amtsdirektor Wolfgang Schwericke, die Anwesenden zu begrüßen und richtete liebe Grüße von Amtsdirektor Frank Stege aus, der derzeit noch im Urlaub weilt. Man freue sich sehr, eine solche Veranstaltung vor der historischen Kulisse des Dannenwalder Schlosses einläuten zu können, sagte er. „Dannenwalde ist und bleibt ein Ort mit Potenzial, der sich noch entwickeln wird“, war er sich sicher, bevor er das Wort an Rüdiger Ungewiß übergab.

Der hatte auch gleich eine passende Anekdote parat: „Wir stehen hier vor dem Schloss, welches auch so genannt werden darf, weil es die ausreichende Anzahl Fenster neben den Türen hat“, wusste er zu berichten und erläuterte anschließend Einzelheiten zur Historie des geschichtsträchtigen Ortes.

Heutiger „Schlossherr“ hat sich in Gebäude und Lage verliebt

Auch der heutige Eigentümer des Schlossensembles, Hermann Waldner, war vor Ort und richtete das Wort an die Anwesenden. „Ich freue mich, Sie heute hier alle begrüßen zu dürfen, auch wenn es sehr ungewohnt ist, dass auf dem Schlosshof so viel Leben herrscht.“ 2009 hat Hermann Waldner das damals dem Verfall preisgegebene Gebäude gekauft und seitdem viel Zeit, Geld und Herzblut in die Aufarbeitung gesteckt. „Ich komme ursprünglich selbst vom Land aus einem Bauerndorf“, erzählt er am Rande der Veranstaltung. „Die Landidylle, alte Gebäude, die Kultur und Geschichte haben mich schon immer fasziniert.“ So habe er sich schlussendlich in das Dannenwalder Schloss und seine großartige Lage am Wasser verliebt.

2009 hat Hermann Waldner das Schloss gekauft. Quelle: Uwe Halling

Mittlerweile ist die Fassade im historischen Kontext saniert, der Innenausbau ist angelaufen. „Auch dort soll alles mit einem möglichst historischen Bezug wieder hergerichtet werden, aber es muss noch einiges passieren“, erklärte der Schlossherr. Waldner, selbst seines Zeichens Hobbymusiker, will das Schloss nach abgeschlossener Sanierung dann auch der Kultur zur Verfügung stellen. Natürlich sei es erst einmal eine „Geldverbrennungsmaschine“, gibt er unumwunden zu. „Aber es ist Leidenschaft und Verrücktheit pur, wenn man sich eines solchen Projektes annimmt“, schließt er lachend.

Opa inspiriert zum Kunstprojekt

Leidenschaft, die versprüht auch Brigitte Lux mit jedem Wort. Sie hat gemeinsam mit Kindern der Grundschulen aus Gransee und Menz ein ganz spezielles Kunstprojekt unter dem Motto „Hier geht die Post ab“ ins Leben gerufen: Postkarten aus Holzfurnier. Was im ersten Moment merkwürdig klingt, hat auf den zweiten Blick einen ernsten Hintergrund. „Mein Opa hat aus dem Lazarett im ersten Weltkrieg eines Liebesbrief an meine Oma geschickt – geschrieben auf Birkenrinde, Papier gab es ja damals nicht“, erklärt sie. Das habe sie auch Jahre später noch so beeindruckt, dass sie dieses Projekt mit Hilfe von Marina Hillebrand ins Leben rief. „Ich habe die Karten aus Holzfurnier hergestellt und sie mit Speiseöl eingeölt, um sie haltbar zu machen“, so Brigitte Lux. Die Kinder hätten die Karten dann mit Pastellkreide bemalt. Ausgestellt sind die kleinen Kunstwerke am Barfußpfad nahe des Bahnhofes.

Brigitte Lux (r.) und Marina Hillebrand Quelle: Uwe Halling

Über diesen Weg kamen auch die Spielleute ErdenMut mit ihrem „Gefolge“ gelaufen, denn die alte Bahnhofshalle hat in diesen Tagen noch einiges mehr zu bieten. „Insgesamt stellen 21 Künstler aus“, berichtet Karla Sachse, Vorsitzende des Vereins KuNo e.V. Die Ausstellung läuft noch bis zum 22. August. Der Bahnhof wird immer sonnabends und sonntags in der Zeit von 13 bis 17 Uhr für Interessierte geöffnet. Die Ausstellung in der Dannenwalder Kirche kann von mittwochs bis sonntags in der Zeit von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Von Stefanie Fechner