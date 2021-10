Die neue Filiale der Landbäckerei Janke ist mit rund 120 Quadratmetern doppelt so groß wie die alte Filiale. Jetzt befinden sich dort 35 Plätze für Kunden, die in der Einrichtung genießen und verweilen wollen.

Mit diesem Team ist die Landbäckerei Janke am Dienstag in Gransee in der neu gebauten Filiale an den Start gegangen. Quelle: Bert Wittke