Lehrstellenbörse in Zehdenick dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung

Gransee

Künftige Auszubildende und Ausbilder zusammenzubringen ist Zweck der jährlichen Lehrstellenbörse in der Region Gransee, Zehdenick und Fürstenberg/Havel. Die Regio-Nord richtete die 17. Messe im September 2020 wegen der Corona-Pandemie und einhergehender Eindämmungsmaßnahmen als digitale Lehrstellenbörse aus und schuf damit gleichzeitig die Grundlage für eine neue moderne Datenbank. Unternehmen, Verwaltungen und Einrichtungen können auf dieser Plattform kostenlos freien Ausbildungs- und Studienplätze anbieten.

Treffpunkt Turnhalle des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums

Für dieses Jahr plant die Regio -Nord mbH die Lehrstellenbörse wieder als Präsenzveranstaltung – unter Berücksichtigung der Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie. Ausbilder sowie Schülerinnen und Schüler sollen am 16. September in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Turnhalle des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums in Zehdenick persönlich ins Gespräch kommen können.

Fachkräfte sind überall gefragt

Ob es in die soziale oder technische Richtung gehen soll, ob Jugendliche ihre Zukunft im öffentlichen Dienst oder in der Landwirtschaft sehen – die Branchenvielfalt ist groß und damit die Chance, einen Wunschberuf zu erlernen, ohne die gewohnte Umgebung verlassen zu müssen. Das ist nicht nur im Interesse der künftigen Schulabgänger. Die Betriebe und Einrichtungen brauchen das Potenzial, um ihren Bedarf an Fachkräften auch in Zukunft decken zu können. Nutzen Sie die Chance und melden Sie Ihr Unternehmen für die Messe an. Interessenten finden alle notwendigen Informationen unter: https://www.regio-nord.com/ausbildung/lehrstellenboerse. Dort auf den Button „Jetzt mitmachen!“ klicken und den Anmeldebogen herunterladen und ausgefüllt an die Regio-Nord zurücksenden. Bei weitergehenden Fragen bitte die Nummer 03306/20 28 52 wählen oder E-Mail: buero@regio-nord.com

Von Bert Wittke