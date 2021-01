Löwenberg

1984 schlossen das damalige Umformerwerk in Neulöwenberg und die Robert Neddermeyer-Oberschule Löwenberg einen Patenschaftsvertrag. Ein in der DDR verbreiteter Vorgang zwischen Betrieben und Bildungseinrichtungen. Am Freitag unterzeichneten die Vertreter der heutigen Nachfolger eine Neuauflage der Kooperation. Doch statt Nachwuchsgewinnung und Heranführen an den sozialistischen Arbeitsalltag geht es heute um die Anschauliche Vermittlung von Wissen, erklärten Axel Klicks, Schulleiter der Libertasschule Löwenberg und Björn Kresz, der das DDR-Zeitreisemuseum in den Hallen des ehemaligen Umformerwerks betreibt. Damals wie heute dabei: Wolfgang Witzky. Der 64Jährige arbeitete im Umformerwerk und unterzeichnete die Kooperation für seine Brigade. Heute ist er ehrenamtlich im Museum engagiert.

Kooperation drängt sich förmlich auf

Für Kinder und Jugendliche, so Klicks, sei der DDR-Alltag kaum mehr nachzuvollziehen. Vieles werde in den historischen Bereich geschoben. Gleiches gilt für die Wendejahre. Dabei wird beides immer mehr im Unterricht behandelt. Da dränge sich die Kooperation mit Kresz förmlich auf. „Wir haben kurze Wege und der Einblick in die Regionalgeschichte macht es für unsere Schüler anfassbar“, so Klicks. Und selbst wenn man nicht alle auf der historischen Ebene interessieren kann – „auf der technischen Ebene bekommen wir sie ganz sicher“, ist er überzeugt. Museumsbetreiber Björn Kresz weiß aus seiner Schulzeit, die er bis 2001 ebenfalls in Löwenberg verbrachte, nur zu gut, dass die DDR in den damaligen Lehrplänen kaum eine Rolle spielte. „Wir versuchen bei uns, den damaligen Alltag abzubilden“. Angefangen bei Waschkessel und gefülltem Kohleneimer über Zenit- und Praktica-Kameras hin zu Schreibmaschinen, den ersten Computern und natürlich Simson-Mopeds findet sich hier ein umfangreicher Fundus aus Alltagsgegenständen aus der Zeit vor sozialen Netzwerken, Breitband-Internetanschlüssen und Mobiltelefonen.

2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Wobei nicht alles gänzlich aus der Mode gekommen ist. Wirft man beispielsweise einen Blick auf die Art, wie in der DDR Getränke verpackt wurden, fällt auf, dass fast nur ein Material zum Einsatz kam: Glas. Eine der ganz wenigen Ausnahmen waren die Milchtüten, mit denen beispielsweise die Schulen beliefert wurden. Nicht erst aus heutiger Sicht ist diese Methode sehr viel umweltfreundlicher als das Verwenden der nun allgemein üblichen Plastikflaschen. „Für mich ist das Interesse der Schule auch eine Würdigung unserer Arbeit“, so Kresz, der das alte Umformerwerk gekauft und die Ausstellung eingerichtet hat. Auf rund 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist von der Küchenausstattung über Schlaf- und Wohnzimmereinrichtung vieles von dem zusammengetragen, was den Alltag der Menschen in der DDR bestimmte. Streichhölzer und Konsum-Rabattmarken finden sich genauso wie Wandteppiche mit den Konterfeis von Lenin, Marx und Engels.

Wann der Praktische Teil der Kooperation, also die Besuche der Klassen im Museum, starten kann, vermochte bei der Unterzeichnung noch keine der beiden beteiligten Parteien zu sagen. Zu ungewiss sei die Entwicklung der Pandemie und die damit verbundenen Folgen in den kommenden Monaten, so Klicks und Kresz. Mit dem Beginn des kommenden Schuljahrs seien hoffentlich die ersten Exkursionen möglich. Die Inhalte dieser Besuche werden auch von der Vermittlung deutsch-deutscher Geschichte bestimmt sein, ergänzt Gabi Ziminske, Lehrerin an der Libertasschule und Vorsitzende der Fachkonferenz für Gesellschaftswissenschaften. Die Jahre von 1949 bis 1989 und die Wendezeit sollen den Schülern Alltagsgeschichten erzählen und Alltagsgegenstände zeigen. Und natürlich freue es sie ganz besonders, dass damit ein weiterer außerschulischer Standort gefunden ist, noch dazu ein schnell erreichbarer.

Von Björn Bethe