Löwenberger Land

Lange wurde gewartet in der Hoffnung auf Zeiten, die ein Zusammenkommen wie in den vorherigen Jahren wieder möglich machen. Nun haben sich die Verantwortlichen der Gemeinde Löwenberger Land aber dazu entschieden, die eigentlich für den Herbst 2020 vorgesehene Auszeichnung von verdienten Ehrenamtlern nicht länger zu verschieben. Statt Feierstunde mit den Gemeindevertretern erfolgt die Auszeichnung nun „über den Gartenzaun“. Bürgermeister Bernd-Christian Schneck suchte am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit Axel Klicks, dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Leiterin des Sozialausschusses, Iris Fischer, die ersten beiden verdienten Ehrenamtler auf.

Linde und Grüneberg waren die Anlaufstationen der kleinen Gruppe und Siegfried Becker der erste, der für seinen Einsatz geehrt wurde. Er habe, so Axel Klicks, maßgeblich dafür gesorgt, dass Linde vielen Menschen nicht mehr nur als Ort bekannt ist, den man eben durchfahren muss. „Dass Linde zum Kultur-Hotspot im Löwenberger Land geworden ist, liegt an deinem Herzblut und der hohen Qualität der Arbeit, die hier geleistet wird“, so Klicks. In der Gemeindevertretung, betonte er außerdem, sei Beckers Auszeichnung auf Vorschlag des Ortsbeirates Linde einstimmig und ohne Debatte durchgegangen. Auch das spräche für sich. Iris Fischer, die in Linde auch als Ortsvorsteherin tätig ist, hofft vor allem auf ein „weiter so“. Sie erinnerte daran, dass Becker bereits vor Gründung des Fördervereins der Kulturkirche für diese engagiert war und seit vielen Jahren den Hauptteil der Arbeit verrichtet. In den vergangenen Monaten habe er Corona-bedingt zwar keine Veranstaltungen in das kleine Dorf holen können, aber mit regelmäßigen Bildgrüßen auf elektronischem Weg dafür gesorgt, dass die Kulturkirche nicht in Vergessenheit gerät. Der Geehrte selbst freute sich über die Auszeichnung und begründete seine Engagement so: „Ich bin hier geboren und aufgewachsen, im Ort verwurzelt. Und die Arbeit für die Kulturkirche macht mir einfach viel Spaß.“

Anerkennung für Menschen

Zweiter in der Reihe der engagierten Ehrenamtler, denen am Donnerstag ein Dankeschön überbracht wurde, war der Grüneberger Jens Seidenfad. Ihn traten Bürgermeister Schneck und seine Begleiter mitten in einer Gesangsstunde an. Warum die Wahl des Grüneberger Ortsbeirates auf ihn fiel, begründete Ortsvorsteher Karl-Heinz Wacker kurz und knapp: „Er ist einfach mal dran gewesen“. Hinter diesem Satz stehe die Anerkennung für einen Menschen, der in vielen Belangen der Kultur verbunden ist. Besonders der Gesang hat es ihm angetan. Seidenfad betreut Chöre, arbeitet mit Kindern. „Das ist alles nichts, was selbstverständlich ist“, betonte Wacker. Außerdem ist die 666-Jahr-Feier des Ortsteils in greifbarer Nähe. Und bei Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten zähle er natürlich auf die Unterstützung des Musikers. Auch seiner Auszeichnung sei von den Gemeindevertretern ohne Diskussion zugestimmt worden, fügte Axel Klicks hinzu. Das zeige, dass der Einsatz über die Grenzen des jeweiligen Ortsteils hinaus geschätzt ist.

Von den Einwohnern der Ortsteile des Löwenberger Landes seien rund 3000 in einem der 45 Vereine engagiert, führte Bernd-Christian Schneck aus. „Da haben wir die Qual der Wahl, wen wir auszeichnen“. Dennoch sei die Ehrung mittlerweile eine Tradition, die auch in Zeiten mit Einschränkungen nicht vergessen werden sollte. Denn auch wenn das öffentliche Leben in vielen Bereichen aussetzt und zum Erliegen gekommen ist, geht die Arbeit hinter den Kulissen dennoch weiter. Er bedauerte, dass der würdige und angemessene Rahmen mitsamt einer Feierstunde dieses Mal nicht durchführbar sei. Dies solle jedoch in keiner Weise die Bedeutung der Auszeichnung schmälern. Neben Jens Seidenfad und Siegfried Becker wurden im vergangenen Jahr noch sieben weitere Bürger im Löwenberger Land für die Auszeichnung nominiert. Sie werden am kommenden Montag aufgesucht und geehrt. Was zudem bleibt, ist die Hoffnung, die Ehrenamtler des Jahres 2021 wieder wie gewohnt auszeichnen zu können: feierlich und in großer Runde.

Von Björn Bethe