Löwenberg

Seit Jahrzehnten wird im Löwenberger Land für eine Verbesserung des Takts der Züge gekämpft. Nun werden die Anstrengungen intensiviert. Pendlerin Ina Kreutzmann hat eine Unterschriftenaktion gestartet, die vor allem eine bessere Anbindung der Gemeinde durch den Regionalexpress 5 (RE 5), der Berlin mit Rostock verbindet, zum Ziel hat.

Stündlich fährt dieser Zug, aber nur jeder zweite RE 5 stoppt am Bahnhof Löwenberg. Für die Pendler bedeutet das, entweder um 5.30 Uhr morgens oder um 7.30 Uhr zur Arbeitsstelle in der Hauptstadt zu fahren. „Die günstige Zeit um 6.30 Uhr bleibt den meisten verwehrt“, so die Löwenbergerin am Mittwochabend. Gemeinsam mit Christin Olechnowicz und Tony Sieg, beide ebenfalls Pendler, wollen sie eine baldige Verbesserung der Bahnanbindung erreichen. Bis Dezember liegen die Listen in Geschäften in Löwenberg, Teschendorf und Grüneberg aus.

Mehr Menschen, mehr Pendler

Unterstützung dafür gibt es von der Gemeinde Löwenberger Land, dem Landkreis Oberhavel und dem Landtagsabgeordneten Andreas Noack. Die Bevölkerung in den Ortsteilen der Gemeinde wachse, betonte Bürgermeister Bernd-Christian Schneck. „Damit steigt auch die Zahl der Pendler“. Und insbesondere in Orten wie Grüneberg oder Löwenberg seien neue Wohngebiete in Planung oder Entstehung begriffen. Momentan sei die Situation die, dass etliche Pendler nach Gransee oder Oranienburg fahren und da in den RE 5 einsteigen. Dort hält er stündlich, was es auf der Heimtour wesentlich einfacher macht, wenn man einen Zug in Berlin verpasst. „Dann muss man nicht zwei Stunden warten“, so Ina Kreutzmann. Sie verweist außerdem auf die Schulbusse, die vor allem in Gransee schlecht auf die Unterrichtszeiten und deren Ende abgestimmt seien. Ein Stundentakt des RE 5 in Löwenberg würde den Kindern viel Wartezeit ersparen.

Stefan Rheinsberg vom Landkreis Oberhavel betonte, dass der Kreis in dieser Sache gern unterstütze, aber das Land Brandenburg für den ÖPNV auf der Schiene zuständig ist. Ältere Zahlen besagen, dass es in Löwenberg je Tag 250 Ein- und Aussteiger gebe. Wie viele nötig seien, dass das Land die Taktverdichtung bewillige, konnte er nicht sagen. Fakt sei, dass Schiene vor Straße im Bereich der Nordbahn im Landkreis gelebte Realität ist. „Seit Jahrzehnten liegt uns die bessere Anbindung an Berlin am Herzen. Die Gleisverbindungen sind neu, im Gegensatz zur Bundesstraße 96“, stimmte Bürgermeister Schneck zu. Nun gelte es, dafür zu sorgen, dass Angebot insbesondere zu den für Pendler wichtigen Zeiten auszubauen. Jeder wisse um die morgens und nachmittags übervolle B 96, so Schneck. Nicht wenige der Autofahrer würden gerne auf die Schiene umsteigen. „Aber nur, wenn das Angebot flexibler wird“. Die Gemeinde sei tätig geworden, habe in die Vorplätze der Bahnhöfe investiert und für Parkflächen gesorgt, auf denen Pkw und Fahrräder abgestellt werden können.

Investitionen sind nicht nötig

Was den Pendlern wirklich unverständlich sei, so Ina Kreutzmann, ist, dass der Zug jede Stunde fährt. „Aber nur jeder zweite hält hier auch an“. Es bedürfe ihrer Ansicht nach keiner Investition, nicht mehr Personal oder sonstigem. Auch die Ankunftszeit in Berlin Lichtenberg würde sich nicht ändern. „Die ist gleich, ob er in Löwenberg hält oder nicht“. Bremsen und wieder anfahren – so einfach stellt es sich aus Pendlersicht dar.

Für den SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Noack ist die Problematik nicht neu. „Die Thematik ist bei mir angekommen, aber eine Lösung kann ich heute nicht anbieten“, so der Politiker. Als Mitglied des zuständigen Infrastrukturausschusses habe er Mitte Oktober beim Infrastrukturministerium eine entsprechende Anfrage gestellt und warte auf die Antwort. Bisher sei das Thema Taktverdichtung nicht im Landesnahverkehrsplan aufgenommen worden. Allerdings sehe der Koalitionsvertrag eine Stärkung des ländlichen Raums vor.

„Deutschlandtakt“ wäre kaum eine Option

Und im kommenden Jahr werde der Nahverkehrsplan ohnehin überarbeitet und fortgeschrieben – eine gute Gelegenheit, die Thematik einzubringen. Das würde vermutlich auch schneller Ergebnisse bringen als der „Deutschlandtakt“, der im Auftrag der Bundesregierung erstellt wird. Dort ist für Löwenberg der Stundentakt vorgesehen, wusste Stefan Rheinsberg zu berichten. Die Umsetzung soll zwischen 2023 und 2030 erfolgen. So lange wollen Ina Kreutzmann, Tony Sieg und Christin Olechnowicz sowie viele andere Pendler nicht warten. Denn Fahrzeit ist Lebenszeit.

Von Björn Bethe