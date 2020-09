Mainz statt Menz: Gregor Gysi kommt zu spät, plaudert unterhaltsam

Menz

Mit jeder Minute stieg die Nervosität am vergangenen Sonntag bei Jürgen Barthel. Um 14.30 Uhr sollte Gregor Gysi im Naturparkhaus zu Gast und sein Gesprächspartner rund um die 2017 erschienene Autobiografie mit dem Titel „Ein Leben ist zu wenig“ sein. Kurz vor 15 Uhr war der Politiker immer noch nicht in Sicht und Kontakt gab es auch nicht. Dass der Besuch in Menz nur ein Zwischenstopp für Gysi war, der von Erfurt nach Warnemünde reiste, war ebenfalls nicht geeignet, Optimismus zu schüren. Baustellen auf den Autobahnen sowie der allgemeine Rückreiseverkehr rings um Berlin, ließen Barthel schließlich um 15.04 Uhr die Veranstaltung absagen. Enttäuschte Gesichter waren die Folge, aber die Besucher, die sich zögerlich auf den Weg nach draußen machten, konnten sofort umkehren. Denn just in diesem Moment, als sie durch die Tür nach draußen traten, bog eine stattliche Limousine auf den kleinen Parkplatz. Auf dem Rücksitz: Gregor Gysi.

Mainz statt Menz : Falsche Route für Gregor Gysi

Der, kaum angekommen, marschierte durch auf die Bühne, trank einen Schluck Wasser, griff zum Mikrofon und erklärte, dass Navi habe seinen Fahrer versehentlich nach Mainz geschickt. Der Saal war gewonnen, es gab Gelächter und Beifall – der Nachmittag konnte beginnen. Im Gespräch mit Bartel ging es vor allem um die Stationen seiner politischen Karriere, wie er sie in seinem Buch aufzählt. Natürlich nimmt die Vorwendezeit vor bald 31 Jahren einen gewichtigen Teil ein. Die Alexanderplatz-Demonstration am 4. November 1989 etwa, die als erste nicht von der DDR-Staatsführung nicht ausgerichtet, aber genehmigt war. Gysi war einer der Redner und bekam so Kontakt zu einigen Größen der DDR-Führung, darunter Günther Schabowski vom Zentralkomitee der SED. Einen Tag später, am Sonntag, 5. November 1989, saß er in dessen Büro und schrieb seinen Entwurf für das Reisegesetz.

Anzeige

Der Saal war komplett gefüllt in Menz. Quelle: Uwe Halling

Schabowski selbst, so Gysi schmunzelnd, habe das später in einem von ihm verfassten Buch aufgegriffen. „Da saß er im Chaos meines Büros und schrieb und schrieb den Entwurf. Ich wusste gar nicht, dass wir in der DDR Menschen haben, die so etwas können“. Der Gesetzentwurf fand bei Egon Krenz, dem damals starken Mann in den letzten Tagen der DDR, wenig Zustimmung. Für Gysi war es aber ein, wenn auch durch den Zufall bedingter, Start ins Politikerleben.

Gregor Gysi zu Gast beim Dorfverein in Menz. Quelle: Uwe Halling

Es sei auch diese Arroganz der späteren Machthaber gewesen, die zum Scheitern des Systems führten. Allerdings habe sich auch auf der anderen Seite der damaligen Grenzen, im Westen, gezeigt, dass viel Arroganz vorhanden war. „Mit Folgen, die bis heute spürbar sind“, so Gysi. Die Annahme im Westen sei damals gewesen, dass alles bleibt wie gewohnt und sich nichts ändern muss, nichts übernommen wird. Eine Einstellung, deren Folgen der Rechtsanwalt heute als „verheerend“ bezeichnet. Wenn nur einige Vorzüge, zu denen Gysi etwa das DDR-System der Kinderbetreuung, die Polikliniken oder auch des berufsbegleitendes Abiturs zählt, übernommen worden währen, hätte das zwei Effekte gehabt. „Die Westdeutschen hätten an Lebensqualität gewonnen und wir Ossis mehr Selbstbewusstsein gehabt“. Das jetzt, 30 Jahre danach, wieder über manche dieser Einrichtungen laut nachgedacht wird, wundert ihn nicht.

Gregor Gysi in Menz : Klare Aussagen und offene Worte

Geredet wurde auch über die Zeit nach der Wende, die von Anfeindungen vor allem der Springer-Presse gezeichnet war. „Ich wurde einmal als der am meisten und am erfolglosesten attackierte Politiker Deutschlands bezeichnet“, sagte er nicht gänzlich ohne stolz, als er von den Prozessen – die allesamt zu seinen Gunsten ausgingen – berichtete. Über die Jahre im Bundestag, die Station im Berliner Senat Anfang der 2000er Jahre ging es weiter zu seinem Rücktritt im Zuge der Bonusmeilen-Affäre am 31. Juli 2002. Gestreift wurden dabei temperaturtechnisch anspruchsvolle Besuche in Nordkorea im Januar („bei Null Grad im Badezimmer und zwei Grad Wassertemperatur kann duschen sehr schnell gehen“), Putins 2001 auf Deutsch im Bundestag gehaltene Rede, bei der er eine vollständige Zusammenarbeit auf allen Bereichen anbot („auch hier war der Westen wieder einmal zu arrogant und wundert sich heute, dass Putin sich nicht weiter zurückdrängen lassen will“), den Jugoslawienkrieg mit seinen Folgen („dieser war völkerrechtswidrig wie auch die folgende erste Gebietsabtrennung des Kosovo; erst danach kam Putin auf die Krim“), bis hin zu den gesundheitlichen Folgen der mit Adrenalin gefüllten Jahre.

Gregor Gysi : Politiker mit großer Akzeptanz

Denn so gehe es vielen Politikern. Wenn das Amt endet und Ruhe einkehrt, räche sich der Körper für die Belastungen. In seinem Fall, so Gysi, seien das drei Herzinfarkte und ein Hirnschlag gewesen. Alles nach dem Rücktritt bis ins Jahr 2004. Ab 2005 gehört er wieder dem Deutschen Bundestag an und ist seit vier Jahren auch Präsident der europäischen Linken. „Und seit 2005 geht es mir auch wieder gut“, lacht er. Seine rhetorischen Fähigkeiten, die ihm den Aufstieg zu einem guten Teil mit ermöglicht haben, hat er nicht verloren. Und im Lauf der Jahre auch bewusst Kapital aus ihnen geschlagen. Die Zeit ab Mitte der 90er etwa, als er von einer Talkshow zur nächsten tingelte. „Ich wurde ja immer und von allen angefeindet. Aber irgendwann haben die Menschen, vor allem in den neuen Ländern, verstanden, dass ich dort nicht für mich oder die PDS sitze. Sondern für jeden Ossi“, blickt Gysi zurück. Und er behielt Recht – langsam wuchs seine Akzeptanz bei den Menschen in der ehemaligen DDR. Ehe die der Alt-Bundesländer folgten, dauerte es noch eine Weile. Aber Politik sei für ihn auch kein Sprint gewesen, sonder eher der Ausdauerlauf, für den es Kondition und Durchhaltevermögen braucht.

Von Björn Bethe