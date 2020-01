Gransee

Ein 42-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag (3. Januar) gegen 16 Uhr in der Berliner Straße von zwei Männern zunächst beleidigt und dann geschlagen und getreten. Ein weiterer Mann half dem sich wehrenden 42-Jährigen, so dass die Täter von ihm abließen und zu Fuß in Richtung Stadtzentrum flüchteten. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurde die nähere Umgebung nach den Tatverdächtigen abgesucht. In der Oranienburger Straße konnten die beiden Männer im Alter von 30 und 24 Jahren festgestellt werden. Beide waren alkoholisiert und ließen sich zum Tatvorwurf ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer mit einer Belehrung wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung.

Von MAZonline