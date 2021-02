Marienthal

Durch den in großem Maßstab beginnenden Tonabbau, den Bau von Kanälen und die damit einsetzende Binnenschifffahrt entstanden ab 1700 neue Dörfer in Oberhavels Norden. Marienthal ist einer dieser märkischen Nachzügler. Ortsvorsteher Uwe Zietmann steht der Gemeinde mit 440 Einwohnern seit zwei Jahren vor.

Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken seitens des Ortsbeirates verändert?

Die erste Maßnahme des neuen Ortsbeirates 2019 war eine Einwohnerversammlung, aus der der Herbstputz resultierte. 200 unserer Einwohner zwischen 4 und 85 Jahren haben mitgemacht, entsprechend groß war die Vorfreude auf den Frühjahrsputz 2020. Der fiel bedauerlicherweise genau in den ersten Lockdown. Auch alles andere im Dorfleben wie etwa Dorffest und Schiffertradition, mussten über das Jahr abgesagt werden. Ansonsten konnten wir, da ich mit Karl-Heinz Grüneberg nur zu zweit im Ortsbeirat bin, recht normal arbeiten, uns also alle acht Wochen wie gewohnt treffen.

Welche Projekte oder Maßnahmen konnten 2020 umgesetzt werden?

Zunächst wäre da die Fertigstellung der Dorfstraße zu nennen. Bis auf ein paar kleine Restarbeiten ist dieses Projekt abgeschlossen. Gleiches gilt für die Erneuerungsmaßnahmen im Bereich Wasser- und Abwasser.

Welche Anliegen sollen 2021 realisiert werden?

Jetzt stehen vor allem Ausbesserungsarbeiten auf dem Programm, die im Seeweg mit einer Grundsanierung und dem Wiesenweg geplant sind. Die Ecke mit den Mülltonnen bei der Kita Marienkäfer bekommt eine Holzumfassung und der Sanitärbereich im Inneren eine neue Ausstattung. Und natürlich soll das Dorfleben wieder Aufblühen – die Menschen wollen sich treffen.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Leider vor allem die traurigen Augenblicke, wenn wieder etwas abgesagt werden musste wegen der Corona-Pandemie.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Dass die Einschränkungen bald zu Ende sind. Der Druck nimmt immer weiter zu, da kommt auch der gutmütigste Mensch irgendwann an seine Grenzen. Ich denke da vor allem an die Situation innerhalb von Familien, die in den Städten quasi dauerhaft aufeinander hocken. Nach 40 Jahren als Lehrer weiß ich, dass es nicht überall friedlich zugeht und möchte mir nicht ausmalen, was passiert sein könnte, wenn sich das in manchen Familien entladen hat. Für unser Marienthal wünsche ich mir, dass wir den 180. Schifferball, der im Januar auf dem Programm gestanden hätte, so bald wie möglich nachholen können. Und unser sonstiges Programm mit den Festen, Feiern und dem Frühlings- und Herbstputz läuft, wie gewohnt. Privat hätte ich gern mehr Möglichkeiten, meine beiden Enkel zu sehen. Carl ist fünf, Enno gerade sechs Monate geworden. Leider kann ich sie aufgrund der momentanen Lage nur sehr unregelmäßig sehen.

Von Björn Bethe