Marienthal

„Hier hast du ein Stück Brennholz, da schnitz dir mal ein Boot draus“. Rund 30 Jahre ist es her, dass Christoph Klein diesen Satz von seinem Großvater hörte. Und noch heute weiß der Marienthaler, wie groß die Freude war, als es auf dem Wentowsee schwamm. Gezeichnet, sagt der 38-Jährige, hat er schon als Kind sehr gerne. Aber vielleicht war es dieser „Schubser“ vom Opa, der ihm den Weg zum Holz zeigte und dabei bleiben ließ.

Das Schnitzmesser hat Klein lange beiseite gelegt, holt es nur noch selten heraus. Heute sind Motorsäge und Dremel seine bevorzugten Werkzeuge, um den Figuren Leben einzuhauchen. Dass das gelingt, bestätigt Stefan Kruse, ein Freund von Christoph Klein, der im benachbarten Tornow lebt. Er wollte ursprünglich seinen Hund im Holz verewigt haben, geworden ist es schlussendlich sein Großvater Herbert. Der war zu Lebzeiten Hufschmied im Dorf und so hat ihn Klein auch aus einem Stück Pappelstamm geformt. Mit Lederschürze, die weit über die Knie reicht und der typischen Mütze auf dem Kopf, in der einen Hand den Schmiedehammer, in der anderen die Zange, steht er lebensgroß in den Rundbögen des Tornower Hauses. Da, wo früher die Schmiede war und heute Stephan Kruse lebt. Vor sich hat der aus einem Stück Pappel gearbeitete Handwerker den eisernen Amboss – nur der Schein des Schmiedefeuers fehlt in der Szenerie. „Vor allem in der Dämmerung haben sich Passanten hier schon ziemlich erschreckt, wenn sie die Figur gesehen haben“, schmunzelt der Enkel. Mit ihr und allerlei alten Werkzeugen bewahrt er das Andenken nicht nur an seinen Großvater, sondern auch an ein altes Handwerk, welches langsam in Vergessenheit gerät.

Stephan Kruse hat sich eine Skulptur seines Großvaters Herbert, der Hufschmied war, anfertigen lassen. Quelle: Uwe Halling

Es war die erste menschliche Figur, die Christoph Klein vor rund acht Jahren gefertigt hat. Von der Pappel ist er mittlerweile weg, nimmt jetzt lieber Eichenholz, weil es witterungsbeständiger ist. Momentan arbeitet er an einem Pferd für Tochter Leni. Besucher lässt die sechsjährige natürlich Probesitzen – und die gehen meist davon aus, dass es fertig ist. Mähne und Schweif aus Kunsthaar sind vorhanden, ledernes Zaumzeug und Sattel liegen bereit. Und für Christoph Kleins Tochter ist es ihr ganzer Stolz im elterlichen Garten – der Vater jedoch hat andere Ansprüche. „Wenn die Nachbarn Gras pflücken und es über den Gartenzaun füttern wollen, dann bin ich zufrieden“. Die gleichen Maßstäbe legt er auch an den Pfeife rauchenden Schiffer an, der halb fertig ein paar Meter neben Lenis Pferd im Garten steht. Der ist für die Marienthaler Badestelle am Wentowsee gedacht und soll an die Schiffertradition des Ortes erinnern. Hoffentlich kann er zu Beginn der Badesaison in diesem Jahr an seinen Bestimmungsort gebracht werden, so der Marienthaler.

Geht es nach Klein, folgen größere Figuren. „Ein Kaltblut vor dem Pflug, mit angespannten Muskeln und Sehnen, das wäre noch ein Traum“, überlegt er. Oder ein acht-Meter-Krokodil, das im Schilf platziert werden könnte. Daran würden sich doch die Wassertouristen freuen, sagt Klein schmunzelnd. Wahrscheinlicher, seine Ansprüche an Realitätsnähe zu Grunde legend, ist es jedoch, dass sie vor Schreck aus dem Paddelboot fallen. Seine Frau Maria hat er übrigens auch mit seiner künstlerischen Ader auf sich aufmerksam gemacht. „Ich musste sie ja irgendwie beeindrucken“, erinnert er sich lachend. Zum Glück hatte sie eine Schildkröte, die er kurzerhand kopierte – natürlich auch aus Holz.

Vor allem Tiere haben es seiner künstlerischen Ader angetan. Zu klein dürfen die Stücke aber nicht werden –

Das Holzpferd ist für Tochter Leni – und wird immer weiter verfeinert. Quelle: Uwe Halling

einen Satz Schachfiguren zu schnitzen wäre nicht seine Sache. Nicht immer fliegen ihm die Ideen zu, manchmal „muss man sich ein Stück Holz einfach ansehen und überlegen, was man daraus machen kann“, räumt er ein.

Beruflich als Ergotherapeut in Gransee tätig – „die Arbeit mit Behinderten macht mir richtig Spaß“ – überlegt Klein, sich mit seinem Hobby teilselbstständig zu machen. „Ich will in 50 Jahren nicht daran denken müssen, dass ich zwar mal ein Talent hatte, aber nichts daraus gemacht habe“. Wobei die hölzernen Figuren nicht seine einzige Leidenschaft sind. Der Aufbau des Motorrads, das Gravieren von Motorteilen oder einfach mal angeln – die Liste ist lang. Dazu kommt der Umbau des urgroßelterlichen Hauses, welches die Familie bewohnt. Dennoch, und auch wenn „ich nach der Arbeit oft richtig Bock hab, was zu machen“, steht die Familie im Vordergrund. Mit Tochter Leni, dem knapp drei Monate alten Henry und Frau Maria verbringt er die meiste seiner freien Zeit.

Von Björn Bethe