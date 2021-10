Zehdenick - Marina am Prerauer Stich in Zehdenick lockt mit bildschönen Fotos in die Galerie Leane

Die Marina am Prerauer Stich in Zehdenick zeigt gegenwärtig Werke von Von Uwe Halling. Dazu hat der Fotoaktionist aus Seilershof mit Susanne Lube aus Löwenberg zusammengearbeitet.