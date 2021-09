Menz: Das Baugebiet hinter der Feuerwehr ist eine kleine Chance

Menz

Ralf Poltier ist im Ortsteil Neuroofen, genau 3,4 Kilometer von Menz entfernt, groß geworden. Dort steht sein Elternhaus. 1993 zog er nach Menz. In Menz ging Ralf Poltier bis zur 8. Klasse in die Schule, die 9. Und 10.Klasse absolvierte er in Großwoltersdorf. Gelernt hat der heute 54-Jährige den Beruf des Chirurgietechnikers. Später wechselte er in die Forstwirtschaft, machte seinen Facharbeiter und seinen Meister. Seit 1991 ist Ralf Poltier selbstständig und hat einen kleinen Forstbetrieb. Der Menzer ist verheiratet und hat zwei Kinder – Tim Erich (15) und Jannis-Felix (19).

Sind Sie gern Ortsvorsteher in Menz?

Ralf Poltier: Ja, das kann ich behaupten. Ich finde diesen Ort, in dem knapp 600 Einwohnerinnen und Einwohner leben, einfach unheimlich lebenswert. Und bei allem, was ich hier als Ortsvorsteher tue, habe ich immer die Unterstützung meiner beiden Mitstreiter Raimund Alheit und Jörg Tiede. Schon bevor ich 2019 Ortsvorsteher wurde, habe ich im Ortsbeirat mitgearbeitet.

Hat die Dorfgemeinschaft unter der Corona-Pandemie gelitten?

Also es war schon sehr schade, dass etliche traditionsreiche Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Ich denke dabei zum Beispiel an das Waldfest oder den Apfeltag. Man merkt, dass die Leute das Bedürfnis nach gemeinsamen Veranstaltungen haben. Ich habe viele Stimmen von Leuten gehört, die gerne zusammen gefeiert hätten. Immerhin konnte zuletzt wieder ein bisschen was stattfinden, zum Beispiel das Picknick in Weiß oder Kino. Dafür hat der Dorfverein Menz gesorgt. Es ist klasse, wie aktiv die Vereinsmitglieder sind und was sie immer wieder für Einheimische und Gäste auf die Beine stellen. Am 23. Oktober ist ein kleines Herbstfest für die Menzer auf dem Platz an der Heimatschule geplant.

Es heißt, dass sich viele Leute bei Ihnen nach Bauland in Menz erkundigen würden.

Das stimmt. Es fragen immer wieder viele Interessenten nach Bauland. Hinter der Feuerwehr soll ein Baugebiet für vier Einfamilienhäuser entwickelt werden. Das ist zumindest mal eine kleine Chance. Aber bis dort gebaut werden darf, kann es noch etwa zwei Jahre dauern. Zumindest sind schon mal die Planungskosten dafür im Haushaltsplan eingestellt worden.

Was stört Sie am meisten in Menz?

Auf der Landesstraße 15, die durch den Ort führt, ist es oft recht laut. Etwa, wenn die großen Holztransporte dort entlang donnern. Das ist nicht schön für die Anlieger.

Wenn Sie sich etwas für Menz etwas wünschen dürfte, was wäre das?

Schön wäre, wenn es im Dorfkern eine kleine Kneipe geben würde, in der man ein Feierabendbier trinken und eine gesittete Bockwurst essen kann. Einkehren sollte Gäste, die sich eine längere Wanderpause gönnen und lecker essen wollen, im „Waldstübchen“. Eine sehr hübsche Gaststätte, die man leicht am tollen Ambiente erkennt – eine stets herrlich dekorierte Finnhütte mit Anbau.

Von Bert Wittke