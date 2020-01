Die ersten Hindernisse des Jahres

Menz

Er ist amtierender Brandenburger Landesmeister und präsentierte zwei seiner jungen Pferde 2019 bei der Weltmeisterschaft in Belgien. „Es lief nicht so schlecht“, sagt Max-Hilmar Borchert rückblickend und gewohnt bescheiden. Dabei bleibt Oberhavels Top-Springreiter aus Menz kaum Zeit, das Vergangene Revue passieren lassen. Ab heute Abend geht er bei der Jubiläumsauflage des CSI in Neustadt (Dosse), das zum 20. Mal stattfindet, schon wieder in den Parcours.

Beim internationalen Turnier in der Graf-von-Lindenau-Halle wird Max-Hilmar Borchert gleich mit drei Pferden starten. „Das ist auf jeden Fall gleich ein Highlight im neuen Jahr“, verrät der Mann vom Reitverein Stechlin-Menz. Heute werden die erfahrenen Vierbeiner „Caspino“ und „Cent-blue“ sowie der junge „ Darth Vader“ ihre Boxen auf dem Haupt- und Landgestüt beziehen. Ihre Heimat für die nächsten Tage. „Bei internationalen Wettbewerben ist es vorgeschrieben, dass die Pferde während des Turniers vor Ort bleiben“, erklärt der 29-Jährige. Freundin Claudia Abraham, die dem Reiter seit 15 Jahren durch dick und dünn folgt und ihm gerade bei solchen Großveranstaltungen den Rücken freihält, ist immer mit dabei. „Wir werden im Wohnwagen übernachten.“

Bei CSI ist er fast schon ein alter Hase

Aufregung ist Max-Hilmar Borchert vor den ersten Hindernissen im Jahr 2020 kaum anzumerken. Die Abläufe sitzen. „Wer jetzt noch nicht alles vorbereitet hat, der ist zu spät dran“, sagt er gelassen. Das kann man von dem Menzer bestimmt nicht behaupten. Beim CSI ist er fast schon ein alter Hase, kenn auch die Örtlichkeiten ganz genau. Schließlich wird er schon im Februar bereits zum fünften Mal sein eigenes Turnier auf dem Gestüt an der Dosse ausrichten, das sich vor allem an junge Reiterinnen und Reiter richtet. Pferdesportler eben, die auch mal zum CSI wollen. 227 Teilnehmer aus zwölf Nationen werden bis Sonntag, wenn mit dem Großen Preis der Deutschen Kreditbank das große Finale steigt, in den Parcours gehen.

„Die Klasse der Pferde hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Hier starten Teilnehmer von Weltmeisterschaften und Olympia“, weiß Max-Hilmar Borchert. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld), Mitglied im Olympiakader, Shootingstar Finja Bormann aus Königslutter, Philip Rüping (Steinfeld) und die Lüneburg-Brüder – der dreimalige Derbysieger Nisse sowie Rasmus Lüneburg ( Hetlingen) – gelten zum Favoritenkreis.

Und was hat sich der Landesmeister für die Jubiläumsauflage vorgenommen? „Platzierungen im Championat am Sonnabend und im Großen Preis am Sonntag wären schon schön“, sagt er. Auf „Cent-blue“ und „Caspino“ wird er sich verlassen können. „Die beiden sind beständig erfolgreich – mal der eine, mal der andere mehr“, sagt Borchert über seine Vorzeigepferde, auf denen er schon zu zahlreichen Turniersiegen ritt. Gespannt ist er auf den Auftritt des erst siebenjährigen „ Darth Vader“. Den hatte er im Vorjahr auch bei der WM der jungen Springpferde präsentiert. Von ihm erhofft er sich in den nächsten Jahres einiges. „Wir wollen ihn langsam heranführen“, bemerkt Max-Hilmar Borchert. Das 20. CSI in Neustadt (Dosse) soll der Auftakt für das nächste Erfolgsjahr vom Top-Mann aus dem Norden Oberhavels werden. Der Springreiter selbst bleibt wie immer entspannt: „Wir lassen es mal auf uns zukommen“, sagt er.

Von Christoph Brandhorst