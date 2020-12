Menz

Vor 30 Jahren war der 17. Dezember ein aufregender Tag für Anette Hinz. Kurz bevor das Jahr der Wiedervereinigung endete, hatte die Menzerin in ihrem Heimatort ihren Friseursalon eröffnet. Damals noch an der Stelle, wo heute die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr des Ortes ihren Standort haben, erzählt sie. Die ersten Kunden kamen, der Weg in die Selbstständigkeit startete. Alles in allem ein toller Anlass, das Jubiläum in diesem Jahr auch zu feiern – aber Corona lässt das nicht zu. Gestern stand sie nochmals mit Schere und Fön in der Hand in ihrem Geschäft in der Seestraße und war für ihre Kunden da. Ab heute ist Anette Hinz, wie viele andere, im staatlich verordneten Zwangsurlaub.

Meisterprüfung, Wendejahr, Selbstständigkeit

Im Oktober 1988 hat die heute 58-Jährige ihre Meisterprüfung abgelegt. „Es ist mein Wunschberuf. Und als ich den Meister hatte, ging es auch sehr bald los“, lächelt sie und denkt dabei an die turbulenten Wendejahre. Damen, Herren und Kindern bringt sie die Haarpracht seitdem in die gewünschte Form und Farbe. Den Wunsch, den kleinen Ort zu verlassen, hatte sie nie. „Ich bin hier geboren und wollte auch nie weg“. Das musste sie auch nie. Auf ihre Stammkundschaft kann sich die Friseurmeisterin verlassen. Anne ten Hövel-Jones gehört dazu. Seit mehr als 20 Jahren kommt die Neuglobsowerin hierher zum Haareschneiden, fühlt sich gut aufgehoben.

Auch mobil gut ausgerüstet

Und wer den Weg einmal nicht auf sich nehmen kann, der kann auch einen Hausbesuch vereinbaren und in den eigenen vier Wänden Hand an die Haarpracht legen. Alles, was Anette Hinz in ihrem Salon anbietet, kann sie auch mobil realisieren. Nicht nur deswegen ist die Menzerin seit vielen Jahren auch gern im Heim Sonnenberg gesehen, wo sie den Bewohnern regelmäßig die Haare schneidet. Alles in allem seien die vergangenen 30 Jahre eine schöne Zeit gewesen. Tiefen gab es, wenn überhaupt, nur in diesem Jahr. Der Lockdown im März und jetzt wieder, dass sei an den Umsätzen zu spüren, sagt Anette Hinz. Nur um gleich energisch nachzusetzen: „Aber ich will nicht jammern“.

Wenn der Salon nicht wegen einer Pandemie geschlossen ist, steht Anette Hinz ihren Kunden von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr zur Verfügung. Am Donnerstag sogar bis 19 Uhr. Der Sonnabend ist den Frühaufstehern vorbehalten, dann wird bereits um 7 Uhr geöffnet und um 12 Uhr geschlossen. Für Terminabsprachen – ob im Salon oder Hausbesuche – ist sie unter der Rufnummer 033082/50 21 7 erreichbar. Natürlich nur, wenn die nun geltenden Einschränkungen wieder gelockert oder – was alle hoffen – ganz aufgehoben sind.

Von Björn Bethe