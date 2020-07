Zum sechsten Mal lud der Dorfverein in Menz zum „Picknick in Weiß“. Auf dem Friedensplatz sind Tische aufgestellt worden, Speisen und Getränke brachten die Gäste mit.

Ganz in Weiß: Picknick auf dem Friedensplatz

