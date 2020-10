Mit Haftbefehl gesucht: Mann leistet Widerstand in Gransee

Gransee

Revierpolizisten suchten am Mittwochmorgen (7. Oktober) gegen 9.50 Uhr die Arbeitsstätte eines 58-jährigen Mannes auf, weil dieser durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin mit einem Haftbefehl gesucht wurde. „Der Haftbefehl wurde erlassen, weil der Mann nicht zum Haftantritt erschien“, erläuterte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Daraufhin sei gegen den Mann eine Erzwingungshaft von einem Tag erlassen worden.

„Der Mann weigerte sich, den Haftbefehl anzuerkennen“, so die Pressesprecherin weiter, dabei hätte der Mann die Erzwingungshaft mit der Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von 25 Euro verhindern können. Der 58-Jährige leistete in der Folge Widerstand gegen die Beamten, wurde aber anschließend in die Justizvollzugsanstalt nach Wulkow überstellt. Die Polizisten nahmen im Anschluss eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf.

Von MAZonline