Mit ihren Zwergseidenhühnchen kuschelt Amelie am liebsten

Gransee

Ohhhhh, sind die niedlich!“ Immer wieder bleiben Besucher stehen, um blicken ganz verliebt durch die Gitterstäbe. Objekt der Begierde dort sind Hühner – Zwergseidenhühner. Sie sehen wie ein großes schwarzes Wollknäuel aus.Kaum, dass man den Kopf erkennen kann. Die knuffigen Geschöpfe gehören Amelie Heinrich. Sie ist erst sieben Jahre alt und besucht die zweite Klasse in Menz. Als Amelie 4 Jahre war, hat sie ihre Mama Nicole im Geflügelzuchtverein Zehdenick angemeldet. Damals hatten es Amelie die Pfautauben angetan. Inzwischen ist sie jedoch auf Zwergseidenhühner umgestiegen. „Sie hat sich diese Tiere zum Züchten selber ausgesucht“, sagt Mama Nicole und fügt hinzu: Aber Bedingung war, dass sich Amelie selbst um die Tiere kümmert, sie füttert, pflegt und vor einer Ausstellung auch wäscht und herausputzt. Schließlich sollen sie den Zuschauern gefallen und nach Möglichkeit auch Preise gewinnen.

Auch Familie Füllgraf aus Zehdenick besuchte am Sonnabend die Kreisschau in Gransee. Beim Vorsitzenden des Granseer Kleintierzuchtvereins, Andreas Feindura, durften alle einmal eines der Rassekaninchen streicheln. Quelle: Uwe Halling

Bei der Kreisschau am Wochenende in der Alten Feuerwache in Gransee, die vom Kleintierzuchtverein Gransee e. V. und dem Oberhaveler Kreisverband der Rassegeflügel und Rassekaninchenzüchter ausgerichtet wurde, hat Amelie tüchtig abgesahnt. Für ihre Zwergseidenhühner mit Bart in Schwarz hat sie im Jugendbereich unter anderem einen der Ehrenpreise und auch einen Sonderzuchtpreis eingeheimst. Und weil die Siebenjährige offensichtlich ein richtiger Glückspilz ist, hat sie bei der Tombola auch gleich noch das Los für einen großen Präsentkorb gezogen.

Dieses Jahr gab es besonders viele Gänse zu bestaunen. Da diese sehr groß sind, wurde dieses Mal der Platz in der Alten Feuerwache in Gransee etwas knapp. Quelle: Uwe Halling

Am wichtigsten sind Amelie aber ihre putzigen Hühner. Warum sie die so sehr liebt? „Weil man mit denen so schön kuscheln kann“, sagt die Nachwuchszüchterin. Mama Nicole kann bestätigen, dass Amelie oft mit ihren Hühnchen kuschelt. Sie schaukele sogar mit ihnen. Kein Wunder, dass sich die Tiere bei ihr wohlfühlen und so prächtig entwickeln. Nächstes Jahr möchte Amelie erneut bei der Kreisschau dabei sein. Dann will auch Mama Nicole wieder Tiere ausstellen. „Ich möchte dann große Seidenhühner zeigen“, sagt sie. Noch seien die Exemplare, die sie daheim hat, Jungtiere. Aber in einem Jahr soll es soweit sein, dass sie sich bei der Kreisschau als ausgewachsene Tiere präsentieren können. Und vielleicht Preise gewinnen – wie die schwarzbärtigen Zwergseidenhühner von Töchterchen Amelie.

Interessenten bitte vorgemerkt: Am 28. und 29. Dezember findet in der Alten Feuerwache in Gransee die diesjährige Vereinsschau statt. Quelle: Uwe Halling

Andreas Feindura zeigte sich bereits am Sonnabend sehr angetan von der inzwischen 23. Kreisschau. Wie der Vorsitzende des Kleintierzüchtervereins Rassegeflügel und Kaninchen Gransee e.V. sagte, sei die Resonanz vor allem in den Vormittagsstunden sehr gut gewesen. Er freue sich auch darüber, dass der Amtsdirektor des Amtes Gransee und Gemeinden, Frank Stege, und Gransees Bürgermeister Mario Gruschinske persönlich zur Eröffnung der Kreisschau gekommen waren. Dies sei eine schöne Anerkennung der Arbeit, die der Verein, der die Kreisschau mit wenigen Ausnahmen seit 2002 in der Alten Feuerwache in Gransee ausrichtet, leistet. Gegenwärtig zähle der 1901 gegründete Verein 17 Mitglieder. „Woran es bei uns zurzeit mächtig hapert“, so der Vereinschef, „ist der Nachwuchs.“ Da könnten die Granseer Interessenten vom Kaliber einer Amelie Heinrich aus Menz gut gebrauchen.

Von Bert Wittke