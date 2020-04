Nachschub für die Zehdenicker Tafel

Zehdenick/Berlin

„Ich bin glücklich und sehr dankbar für diese Hilfe“, sagt Madlen Kaliebe. Die Leiterin des Mehrgenerationenhauses „Bienenstock“ in Zehdenick hatte sich an den Berliner Rundfunk 91.4 gewandt und dort über ein Hilfsprogramm 3000 Euro bekommen, um Lebensmittel für die Zehdenicker Tafel zu kaufen.

Die Tafel ist wieder mobil

Am vergangenen Freitag konnten in der Metro am Berliner Ostbahnhof zwei Transporter bis unters Dach mit Hilfsgütern beladen werden, darunter Konserven, Nudeln, Reis, Gemüse aber auch Reinigungs- und Desinfektionsmittel. „Ich habe drei Din-A4-Blätter als Einkaufszettel mitgegeben“, sagt Madlen Kaliebe, die vor der Metro warten musste. Aber Reporter Christian Fuchs als bevollmächtigter Einkäufer habe seine Sache für einen Mann sehr beachtlich gemacht.

Die Lager der Tafel in Zehdenick sehen nun wieder viel gefüllter aus. Neben der Ausgabe von Lebensmitteln immer montags um 13 Uhr in Zehdenick konnten die mobilen Ausgaben in Löwenberg (dienstags), Fürstenberg (mittwochs) und Gransee (donnerstags) wieder aufgenommen werden.

Von Bert Wittke