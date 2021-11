Nachwuchs da – Gransees Amtsdirektor Frank Stege ist wieder Papa geworden

Gransee

Der 9. November 2021 ist zu einem ganz besonderen Tag im Hause Stege in Dollgow geworden. Eigentlich wollte Gransees Amtsdirektor Frank Stege am Abend dieses Tages in Menz sein, um mit den Einwohner dieses Ortsteils der Gemeinde Stechlin ein wenig den Sieg beim 11. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu feiern. Doch es kam anders. Statt nach Menz eilte der 61-Jährige in das Evangelische Waldkrankenhaus nach Spandau. Dort brachte seine Frau Anne Stege um 19.03 Uhr einen Sohn zur Welt. Fritz Hermann Paul Stege ist 52 Zentimeter groß und hat ein Geburtsgewicht von 3202 Gramm.

Mutter und Kind sind wohlauf

Mutter und Kind sind wohl auf und Frank Stege konnte bei der Geburt dabei sein und durfte die Nabelschnur durchschneiden. Es ist der zweite gemeinsam Sohn von Anne und Frank Stege. Gemeinsam mit den drei Kindern aus einer früheren Beziehung von Anne Stege leben nunmehr fünf Personen in Haus Stege in Dollgow. Für Amtsdirektor Frank Stege ist es nach zwei Jungen aus der Zeit vor seiner Ehe mit Anne Stege der vierte Sohn.

Von Bert Wittke