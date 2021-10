Netto Marken-Discount eröffnet modernisierte Filiale in Gransee

Gransee

Der Netto Marken-Discount feiert am heutigen Dienstag, 12. Oktober, die Wiedereröffnung seiner modernisierten Filiale in der Oranienburger Straße 64 b in Gransee. Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren erhalten die Kundinnen und Kunden in der neuen Filiale, die über eine Verkaufsfläche von rund 1020 Quadratmetern verfügt, zudem Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte.

44 Parkplätze direkt vor der Filiale

Direkt vor der Filiale stehen den Autofahrern 44 Parkplätze zur Verfügung. Bezahlt werden kann der Einkauf bei dem Marken-Discounter nicht nur bar oder per EC- und Kreditkarte, sondern auch mobil mit dem Smartphone per PayPal, Apple Pay und Google Pay.

Die Verkaufsfläche des modernisierten Netto-Marktes beträgt rund 1020 Quadratmeter. Darunter ist auch viel Platz für frisches Obst und Gemüse. Quelle: Netto Marken-Discount

Mit den beiden Wörtern „Einfach aufrunden“ können Kundinnen und Kunden an allen Netto-Kassen ihren Einkaufsbetrag auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden. Zusätzlich gibt es in mehr als 3800 Filialen die Möglichkeit, das Flaschenpfand zu spenden. Diese Kundenspenden gehen ganzjährig an wechselnde Spendenpartner und seit dem 4. Oktober bis zum 13. November dieses Jahres erstmals sechs Wochen lang an regionale Sportvereine. In der wiedereröffneten Filiale in der Oranienburger Straße 64 b in Gransee können Kundinnen und Kunden mit ihren Kassen- und Pfandspenden den SC Klein-Mutz unterstützen.

Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie genießen Priorität

Während der Corona-Pandemie hat der Schutz aller Personen in den Netto-Filialen Priorität.So werden Filial-Mitarbeitern Mundschutzmasken, Einweghandschuhe und flächendeckend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Zusätzlich finden sich im Kassenbereich Fußbodenmarkierungen im Abstand von zwei Metern, um den Sicherheitsabstand zu realisieren. Als weitere Sicherheitsmaßnahme sind in allen Netto-Filialen die Kassenbereiche derzeit mit einem Hygieneschutz ausgestattet.

Von Bert Wittke