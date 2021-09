Der Mann liebt die Straße. Und wenn er darauf rollen kann. Am liebsten in Fahrzeugen mit vier oder sechs Rädern. Großen Fahrzeugen. Ein Lkw kann es sein, muss es aber nicht. Das fand er in den vergangenen zehn Jahren heraus. Da sammelte der Berufskraftfahrer Erfahrung, die meiste Zeit mit dem Bus, nicht ganz so lange mit dem Lastkraftwagen. Das Pendel schlug eindeutig in eine Richtung aus: Der haushohe Favorit bei Simon Grunwald ist der Bus. Dafür war und ist er bereit, einiges zu ändern.

Skepsis in der Familie

Der Entschluss krempelte sein Berufsleben um. Vor zwei Jahren fasste er ihn. „Meine Familie schaute sehr ungläubig drein, als ich ihr davon erzählte, dass ich mir einen Bus kaufen möchte, um mich selbstständig zu machen“, erzählt der 35-Jährige zurückblickend. „Einen Bus?“, stand förmlich auf der Stirn der Fragenden geschrieben. „Ich erklärte allen, was ich vorhatte. Sie akzeptierten. Und dann begann ich, meinen Plan in die Tat umzusetzen.“ Jetzt, gut zwei Jahre später, weiß er, dass er statt einer erwarteten Mittelstrecke unerwartet einen Marathon in Angriff genommen hatte. Einen Marathon mit Hürden, der auch wesentlich mit von der Pandemie gezeichnet war. Die Ziellinie ist jetzt aber in Sicht.

Ein Unternehmer aus der Branche hatte ihm die Selbstständigkeit nahezu empfohlen, „mich aber auch gleichzeitig vor dem hohen Aufwand gewarnt, der um das Busfahren herum anfällt“. Hintergrund der Offerte war eine mögliche Kooperation zwischen beiden Unternehmen.

Viele Hürden waren zu nehmen

Simon Grunwald musste einige Bedingungen erfüllen, um in die Selbstständigkeit starten zu können. Vor allem brauchte er den Abschluss als Verkehrsmeister. Sie ist die Grundvoraussetzung, um einen Betrieb eröffnen und führen zu können. Diese Weiterbildung machte er. Dann kreisten weitere Begriffe um ihn herum: Gewerbeanmeldung, Tüv, Gründungsseminar, Businessplan, Zulassungsstelle, Finanzplan, Marketing, Homepage. Keine böhmischen Dörfer für ihn, aber Neuland. „Ich habe mich reingekniet und alles Stück für Stück abgearbeitet.“

Gründungsseminar bei Winto besucht

Ein wesentlicher Bestandteil: das Gründungsseminar bei der Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel (Winto) GmbH. Mit Unternehmensberater Andreas Tödt strickte er sich einen Finanzplan. Der wurde für gut befunden. Die Zusage für einen Kredit, um sich einen Bus zu kaufen, folgte. Wenig später der Rückzieher – wegen der beängstigenden Corona-Situation. Das Warten begann und wollte nicht aufhören. Still ruhte der See. Für Simon Grunwald eine belastende Zeit, zumal er seinen Arbeitsplatz aufgegeben hatte, aber dorthin nicht zurückkehren durfte. „Ich suchte mir ab Oktober 2020 einen neuen Job als Lkw-Fahrer bei der DHL in Mecklenburg-Vorpommern und bin dadurch fast jeden Tag an der Ostsee“, so Simon Grunwald. „Es musste ja irgendwie weitergehen. Von meinem Plan wich ich aber nicht ab.“

Bus-Kauf ohne Bankkredit

Als sich die Pandemie-Lage in diesem Jahr entspannte, unternahm der Altlüdersdorfer einen weiteren Versuch, an einen Kredit zu kommen. Nächster Nackenschlag. Neue Situation, neuer Businessplan, neuer Finanzplan, hieß es. Das Entsetzen war groß. Aber die Pläne wurden gemacht. Dann wies er im Sommer darauf hin, dass die Buspreise aktuell im Keller seien, er müsse aus wirtschaftlichen Gründen jetzt zuschlagen. Kein Argument für die Bank (Grunwald: „Das war ihr zu heiß.“). „Ich hatte die Nase voll, besprach mich mit meiner Familie, kratzte alles verfügbare Geld zusammen und kaufte meinen Wunsch-Bus“, erzählt der Familienpapa stolz.

Ab Oktober geht es los

Es ist ein Neoplan, Baujahr 2014. Er hat drei Achsen, ein Automatik-Getriebe, besitzt eine aerodynamische Form, eine getrennte Windschutzscheibe und kann maximal 50 Personen durch die Lande fahren. Küche, Klimaanlage, TV und WC sind in dem Vier-Sterne-Bus (First Class) Standard. „Ein tolles Auto“, sagt Simon Grunwald und freut sich. Sein Gewerbe hat er zum 1. September angemeldet. Da noch etliche Formalitäten zu erledigen waren, wird er am 1. Oktober loslegen – zunächst im Nebenerwerb. Seinen Job bei der Post wird er ab Oktober nur noch 20 Stunden in der Woche ausüben, um eine gewisse Sicherheit zu haben. In der restlichen Zeit wird er seine Dienste als selbstständiger Busfahrer anbieten. „Es ist beeindruckend, wie Herr Grunwald an seinem Traum festgehalten hat. Auch wenn es ihn zurückwarf, denke ich, dass die Bank vorsorglich Nein gesagt hat, um Herrn Grunwald und seine Familie nicht in eine schwierige Lage zu bringen. Keiner weiß, wie Corona endet“, sagt Claudia Traut vom Lotsendienst der Winto, die Ansprechpartnerin für Neugründer ist.

Tagestouren, Mehr-Tages-Touren, Klassenfahrten, Ausflüge ins Theater oder Musical, auf polnische Märkte oder Stadtrundfahrten sind anvisiert. Sein Reisekatalog ist so gut wie fertig, Flyer schon verteilt. Die Homepage www.grunwaldbusreisen.de ist online. „Ich freue mich jetzt nur noch darauf, dass es losgeht. Lange genug hat es ja gedauert. Jetzt ist mein Traum in Erfüllung gegangen.“

Von Stefan Blumberg