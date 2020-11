Neu im Bistro Growodo in Großwoltersdorf: Essen zum Mitnehmen

Großwoltersdorf

„Wir sind noch da!“ sagt Carina Maltry und lächelt vielsagend. Damit meint die junge Frau sich und ihren Mann Jiri Maagh. Das Paar hat die alte frühere Dorfkneipe des Ortes zu neuem Leben erweckt, dort ein Bistro eingerichtet und es unter dem Namen Growodo dieses Jahr eröffnet. Nach coronabedingten Schließzeiten, so Carina Maltry, sei ein gutes Sommergeschäft gefolgt. Die Reisebeschränkungen hätten der Region weit mehr Touristen als sonst beschert. Dazu hätten sich viele Radler gesellt und auch die Campingplätze seien voll gewesen. „Etliche Leute sind hier bei uns eingekehrt, waren begeistert vom Angebot an Essen und Getränken und haben besonders gerne auf der Terrasse Platz genommen“, denkt Carina Maltry an diese Zeit zurück.

Abgeholt werden kann das Essen täglich zu bestimmten Zeiten, die auf einer Tafel vor dem Bistro in der Granseer Straße 70 in Großwoltersdorf ersichtlich sind. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Dann hat sich das Paar acht Wochen Pause genommen, weil Carina Maltry Nachwuchs zur Welt gebracht hat. Justament, als sich die Türen des Growodo in der Granseer Straße 70 in Großwoltersdorf wieder öffnen sollten, wurde die zweite coronabedingte Schließzeit angeordnet. Nur kurz habe das Paar überlegt, was nunmehr zu tun sei und habe dann den Entschluss gefasst, einen Außer-Haus-Verkauf anzubieten und das Growodo künftig nicht mehr nur von Freitag bis Sonntag, sondern an allen Wochentagen zu öffnen – 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und von 17 Uhr bis 19 Uhr. „Das ist jetzt die erste Woche, in der wir das praktizieren“, sagt Carina Maltry, die Chefin in der Küche ist. Zur Mittagszeit können die Leute wählen. Entweder, sie entscheiden sich für das Tagesgericht oder sie nehmen Burger, Quiche beziehungsweise Suppe mit. Tagesangebot am Dienstag war eine leckere Gemüse-Lasagne, für die weiteren Tage sind gefüllte Paprikaschote (Mittwoch), Eintopf mit Hackfleisch, Lauch und Käse (Donnerstag) sowie lila Kartoffelsuppe mit Wiener (Freitag) vorgesehen. „Es empfiehlt sich“, sagt Carina Maltry, „vorher anzurufen und unter 0171/9560704 zu bestellen.“ Wer möchte, könne auch eine E-Mail schicken und sich in den Verteiler für den wöchentlichen Speiseplan aufnehmen lassen, info@growodo.de

Auch selbst gebackener Kuchen von Carina Maltry ist im Angebot. Quelle: Uwe Halling

Flammkuchen, eine ganz besondere Spezialität von Carina Maltry, gibt es gegenwärtig nicht. Durch den dünnen Boden, sagt die Küchenchefin, würde sich der nur schwerlich transportieren lassen. Dafür sind aber verschiedene Burger im Angebot. gerade am vorigen Wochenende sei ein Burger mit Kürbis- und Birnenchutney, wahlweise mit Gorgonzolasauce oder Bacon ausprobiert worden und sei sehr gut bei den Leuten angekommen. Und natürlich gibt es an den Wochenenden auch wieder den von Carina Maltry selbst gebackenen Kuchen sowie die verschiedensten Kaffeespezialitäten to go.

Die Auftragsbücher für Veranstaltungen im Dezember sind leer

Zur Angebotspalette des Growodo gehört weiterhin das Catering ab einer Zahl von zehn Personen. Am besten sei es, Interessenten fragen zuvor bei uns an, meint Carina Maltry. Weil die Wünsche dafür doch zumeist sehr individuell seien, und man mehr im Angebot habe, als auf der Karte stehe, sowohl warme Speisen als auch kaltes Büfett.

Mit einem üppigen Weihnachtsgeschäft rechnen die Betreiber des Growodo nicht. Viele Betriebe, Unternehmen und Vereine hätten nach einer Verständigung mit ihrer Belegschaft im Vorfeld geäußert, darauf aufgrund von Coronaängsten verzichten zu wollen. Oder aber sie würden auf kleinere Veranstaltungen im Freien mit Feuerschale und Glühwein umschwenken. „Andernfalls wären wir jetzt sicher schon für alle Dezemberwochenenden ausgebucht“, sagt Carina Maltry. So aber seien die Auftragsbücher für den Dezember leider leer.

Hier bereitet Carina Maltry die leckere Soße für die Gemüse-Lasagne zu – das Tagesgericht am Dienstag. Quelle: Uwe Halling

Die Hoffnung im Growodo ist, kommendes Jahr wieder richtig durchstarten zu können. Im Januar und Februar wolle man zum Beispiel Tagungs- und Seminarpartnern Vollpensionsangebote zur Verfügung stellen. Interesse dafür gebe es. Zum Beispiel von Unternehmen aus Berlin, wohin dann das komplette Essensangebot – von Frühstück bis Abendbrot – geliefert werde. Wenn es dafür Bedarf in der Region gebe, könnten sich diese Interessenten gerne melden, sagt die Küchenchefin. Außerdem gebe es für das nächste Jahr schon einige Anfragen für ein Catering zu Hochzeiten. Das Growodo-Team arbeite diesbezüglich bereits mit einigen festen Partnern zusammen wie etwa dem Landhaus in Wolfsruh oder dem Alten Gasthaus in Buberow.

Vorerst gelte es jedoch, dieses Jahr noch halbwegs gut über die Runden zu bringen. Deshalb hoffen Carina Maltry und Jiri Maagh, dass ihnen die Kundschaft beim Außer-Haus-Geschäft die Treue hält.

Von Bert Wittke