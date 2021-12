Neu in Gransee: Mit Eintrittskarten für den Gottesdienst

Gransee

Die Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen im öffentlichen Leben zur Vermeidung weiterer Coronainfektionen betreffen natürlich auch die Kirchengemeinden. „Als Kirchengemeinde Gransee wollen wir besonders darauf achten, dass Besucherinnen und Besucher so wenig wie möglich Risiken und Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind“, sagt Gransees Pfarrer Sebastian Wilhelm. Das gelte sowohl für Gesunde als auch für Menschen, die Risikogruppen angehören. Daher werde man im Advent und zu Weihnachten alle geltenden Regelungen sehr sorgsam umsetzen oder an manchen Stellen sogar noch übertreffen.

Die Kirche als Schutzraum für die Menschen

„Dass es für Gottesdienste Eintrittskarten gibt“, so der Pfarrer, „wird nicht nur kirchennahe, sondern auch viele kirchenfernere Menschen eher verwundern.“ Schließlich sei es eine Besonderheit von Kirche und Gottesdienst, eben gerade für alle Menschen offen zu sein und ohne Zugangsbeschränkungen alle willkommen zu heißen. Dem stehe nun eine andere Eigenschaft von Kirche und Gottesdienst entgegen: Dass sie ein besonderer Schutzraum sind und dass ihnen die Sicherheit und Unversehrtheit der Menschen, die sie besuchen und die gegenseitige Rücksicht aufeinander äußerst wichtig sind. „Die aktuellen Gegebenheiten“, so Pfarrer Sebastian Wilhelm weiter, „stellen auch unsere Kirchengemeinden vor große Herausforderungen.“

Kein Gesang in den Gottesdiensten und Maskenpflicht

Für die Adventszeit und die Weihnachtsgottesdienste habe man deshalb die eine Reihe wichtiger Entscheidungen treffen müssen. So finden Gottesdienste im Advent, an den Weihnachtsfeiertagen, zum Jahreswechsel und im neuen Jahr in stark gekürzter Form und unter Einhaltung der 3-G-Regel statt. Entsprechende Nachweise sind von den Besucherinnen und Besuchern mitzuführen und werden vor Ort auch kontrolliert. Eine Testmöglichkeit direkt in der Kirche besteht nicht. Ungeimpfte Personen, die an Gottesdiensten teilnehmen möchten, werden gebeten, einen offiziellen Testnachweis vorzulegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch bei der Ankunft und beim Verlassen gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. In den Gottesdiensten findet kein Gemeindegesang statt. Während der gesamten Dauer des Gottesdienstes muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Andachten am Heiligen Abend unter freiem Himmel

Für die Gottesdienste zu Heilig Abend gelten die folgenden Festlegungen: In den Orten Baumgarten, Meseberg, Schönermark und Sonnenberg finden am Heiligen Abend 20-minütige Andachten vor den Kirchen unter freiem Himmel statt. Vorgesehen sind ein oder zwei Lieder, Gebet, Weihnachtsevangelium und eine Kurzansprache. Im Anschluss kann die Kirche für Gebet und stille Gedanken geöffnet werden. In Gransee werden für die Gottesdienste um 16 Uhr und 17.30 Uhr ab dem Beginn der Adventszeit in den Gottesdiensten oder über das Gemeindebüro eine begrenzte Anzahl von Eintrittskarten ausgegeben, die natürlich kostenfrei sind. Für die Gottesdienste gelten die bereits erwähnten Regeln. Zur einfacheren Registrierung am Eingang können die Kontaktdaten auf der Rückseite der Eintrittskarte eingetragen und am Eingang abgegeben werden. 3-G-Nachweise sind bereitzuhalten. Sie werden kontrolliert. Büroleiterin Doreen Hirtzel und Pfarrer Sebastian Wilhelm sind erreichbar unter Telefon 03306/2 04 82 23. Bürobesuch bitte nur nach vorheriger Anmeldung.

Von Bert Wittke