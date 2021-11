Neue Bäume für Gransees Stadtwald

Gransee

Ein Jahr war Pause, jetzt wird wieder zum Spaten gegriffen: Am kommenden Sonnabend, 27. November 2021, werden 3000 Bäume in Gransees Stadtwald gepflanzt. Die Aktion, die 2019 erstmals – damals in Fürstenberg – in der Region gestartet ist, wurde von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) des Landes Brandenburg und Oberhavels initiiert. Der Grundgedanke, so Olaf Bechert von der Regionalen Entwicklungsgesellschaft Nord beim Pressegespräch am Montag, sei der, dass mehr Bäume mehr CO2 binden und in Sauerstoff umwandeln.

Schüler aus Gransee und Zehdenick sind dabei

15 Schülerinnen und Schüler von Gransees Strittmatter-Gymnasium stehen schon bereit, dazu kommen Förderschüler aus Zehdenick sowie einige Lehrer. Unterstützung gibt es auch von den Sportlern des SV Gransee. Die greifen zwar nicht selbst zum Pflanzspaten, sorgen aber mit Imbiss und Getränken dafür, dass die Helfer gut bei Kräften bleiben. Und natürlich sind weitere Helfer gern gesehen. „Wie viele Bäume gepflanzt werden, ist dabei völlig egal“, so Bechert.

Schutzzaun steht bereits

Nicht egal ist jedoch, wie sie in den Boden kommen. Die professionelle Anleitung dafür gibt es vor Ort im Stadtwald von Förster Maik Hoffmann und Kollegen. Die haben auch im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass die 3000 Bäume in Ruhe aufwachsen können. In Ruhe heißt in diesem Fall, ohne vom Wild gefressen zu werden. „Der Zaun steht schon“, so der Förster.

An passende Sachen denken

Wer bei der Aktion mitmachen möchte – stabiles Schuhwerk und passende Sachen sind dringend empfohlen. Wer einen Spaten mitbringen kann, sollte dies tun. Der Forstbetrieb wird zwar einiges an Ausrüstung zur Verfügung stellen, doch je nach Resonanz könne es durchaus sein, dass Werkzeuge fehlen.

Rotbuchen und Ahorn

Auch bei der Auswahl der Setzlinge hatten sich die Organisatoren auf den Fachmännischen Rat von Maik Hoffmann verlassen. So werden bis zum Sonnabend 2000 junge Rotbuchen und je 500 Berg- und Spitzahornbäumchen geliefert.

Freiwillige Helfer sind willkommen

Interessenten finden die rund 1,3 Hektar große Fläche im Stadtwald von Gransee am einfachsten, wenn sie den Meseberger Weg nehmen und das Krankenhaus rechts liegen lassen. In Höhe des Katharinenhofes gabelt sich die Straße, dort ist der linke Abzweig zu wählen und dann geht es nur noch geradeaus.

Forstbetrieb unterstützt Aktion

Gehofft wird auf möglichst viele fleißige Hände aber auch wenn in dem vierstündigen Zeitfenster nicht alle 3000 Setzlinge an ihren Platz gebracht werden können – auf den Kompost wandert keiner davon. In diesem Fall übernehmen die Forstarbeiter in den folgenden Tagen und pflanzen den verbleibenden Rest ein.

Von Björn Bethe