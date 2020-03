Himmelpfort in Wort und Bild

Himmelpfort

Die neue Broschüre für Himmelpfort ist da. Das Team der Anerkannten Tourist-Information „Fürstenberger Seenland“ e. V. freut sich, den Besucherinnen und Besuchern nunmehr ein taufrisches und überarbeitetes Material dieses Ortsteils der Stadt Fürstenberg an die Hand geben zu können. Praktisch rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison. „Die ersten Touristinnen und Touristen waren auch schon bei uns und haben sich zum Beispiel nach Wandermöglichkeiten erkundigt“, verrät Gabriele Sacher. Das sei aber auch kein Wunder, meint die Leiterin der Tourist-Information in Fürstenberg, schließlich habe das Wetter dieses Jahr schon mehrfach dazu eingeladen, sich in der freien Natur zu bewegen. Auch in Himmelpfort, wo sich vor 700 Jahren Zisterziensermönche an der „Pforte des Himmels“ niederließen und zwischen Stolpsee, Haussee, Moderfitzsee und Sidowsee eine Losteranlage bauten.

30 Seite, die Appetit machen sollen

Die neue Himmelpfort-Broschüre ist von der Regio Nord unter tatkräftiger Mithilfe der Stadt Fürstenberg entstanden. Sie umfasst rund 30 Seiten und soll den Lesern Appetit machen, sich an der herrlichen Natur und mit Wäldern, Wiesen und Gewässern sowie den zahlreichen historischen Gebäuden sattzusehen. Dass in Himmelpfort der Weihnachtsmann daheim ist, so heißt es, wisse inzwischen jedes Kind. Das Dorf biete aber noch eine ganze Menge mehr, zumal Himmelpfort Staatlich anerkannter Erholungsort ist. Ein Titel, den die Himmelpforter nach Lage der Dinge im kommenden Jahr verteidigen müssen. Wer die neue Broschüre genau und aufmerksam studiert, dürfte aber wohl kaum Zweifel daran hegen, dass dieses Vorhaben auch nach Inkrafttreten des neuen Kur- und Erholungsgesetzes gelingen wird.

Ein Mix von Printprodukten und Online-Angeboten

Der Inhalt der Broschüre, die gegen eine Schutzgebühr von einem Euro ausgehändigt wird, ist unterteilt nach „Natur erleben“, „Faszination Wasser“, Kultur & Genussmomente“, „Weihnachtsort Himmelpfort“ und „Historisches“. Außerdem enthält das Heft eine Karte „Fürstenberger Seenland“, eine Übersicht über touristische Anbieter und einen Ortsplan.Solche gedruckten Erzeugnisse seien trotz des Vorhandenseins sozialer Medien weiter gefragt, sagt Gabriel Sacher, und werde auch zu Ausstellungen und Messen mitgenommen. Aber natürlich gibt es für die Regionen Himmelpfort und Fürstenberg auch Internetseiten. „Wir pflegen unsere Internetseiten regelmäßig, weil wir möchten, dass die Nutzer immer auf dem aktuellesten Stand sind“, sagt Kerstin Tammer, die Marketing-Leiterin im Team der Tourist-Information, zu dem auch Sabrina Kamenz gehört, die sich zum Beispiel um Online-Korrespondenzen und die Gästebetreuung kümmert.

Kerstin Tammer, Gabriele Sacher und Sabrina Kamenz (v.l.) von der Fürstenberger Tourist-Information zeigen den Besucherinnen und Besuchern gerne, welche Produkte es im Regionalladen, der noch erweitert wird, zu kaufen gibt. Quelle: Bert Wittke

Die neue Broschüre über Himmelpfort ist ab sofort zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information „Fürstenberger Seenland“ e. V. in Fürstenberg, Markt 5, erhältlich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dort immer montags bis freitags im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr geöffnet; ab April dann montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, und von 12,30 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Von Bert Wittke