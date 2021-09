Neue Granseer Amtswehrführung bestellt

Gransee

„Im Rahmen der Amtsausschusssitzung am Montag, 06.09.2021, wurde Die Amtswehrführung der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Gransee und Gemeinden ist am Montag in der Amtsausschusssitzung bestellt worden.

Der Amtswehrführer Andreas Pahlow, der erste Stellvertreter Jörg Tiede, der zweite Stellvertreter Uwe Valentin, sowie der dritte Stellvertreter Marvin Pahlow erhielten ihre Bestellungsurkunde aus den Händen von Amtsdirektor Frank Stege und der Vorsitzenden des Amtsausschusses Frau Christin Zehmke.

Treuemedaillen in Gold, Silber Bronze

Des Weiteren wurden während dieser Amtsausschusssitzung Kameradinnen und Kameraden mit der Medaille für Treue Dienste, in den Stufen Kupfer – für zehn Jahre, Bronze – für zwanzig Jahre, Silber – für dreißig Jahre, Gold – für 40 Jahre, Sonderstufe Gold – für 50 Jahre sowie der Sonderstufe Gold – für 60 Jahre aktiven Dienst in den Einsatzabteilungen und der Alters- und Ehrenabteilungen geehrt.

Ehrungen für drei Jahre

Es wurden Ehrungen sowohl aktuell für das Jahr 2021 vorgenommen als auch nachträglich für die Jahre 2019 und 2020. Im zurückliegenden Jahr wurden aufgrund von Corona-Einschränkungen keine Auszeichnungen im Rahmen der alljährlich stattfindenden Jahreshauptversammlung der Amtsfeuerwehr vergeben.

Von insgesamt 52 eingeladenen Kameradinnen und Kameraden kamen jetzt 27 und nahmen ihre Ehrungen entgegen. Allen anderen wird im Rahmen von örtlichen Veranstaltungen in den Löschgruppen die Auszeichnung überreicht.

Von MAZonline