Neuglobsow

„Für uns ist es das erste Mal, dass wir das Fest ausrichten“, sagt Michael Hocke von der Tauchbasis Stechlin in Neuglobsow. Deswegen habe man die kommenden beiden Tage auch vorsichtig „Stechlinseefest light“ überschrieben. Was zählt, sei dass wieder gefeiert werden kann.

Ort des Geschehens am Freitag und Sonnabend ist die Tauchbasis am Fischerweg. Lediglich zwei Wochen Vorbereitungszeit hatten Hocke und seine Mitstreiter zur Vorbereitung, ehe die Corona-Zahlen ein Okay ermöglichten. Dafür, findet er, kann sich das in der Kürze der Zeit organisierte Programm durchaus sehen lassen.

Los geht es am Freitag, 13. August, um 18 Uhr. Zu hören gibt es am ersten Abend Evergreens von DJ Night, die Cocktailbar schenkt unter anderem Erdbeerbowle aus und der Grill wird angeworfen. Gegen 22.30 Uhr wird die Party zu Ende sein.

Das ist auch die geplante Schlusszeit für den folgenden Sonnabend, 14. August. Hier geht es allerdings schon sehr viel früher los. Um 10 Uhr beginnt der zweite Tag des Stechlinseefestes mit Beachvolleyball, wer in den Tauchsport hineinschnuppern möchte, hat dazu – sofern der- oder diejenige ein Kind ist – zwischen 14 und 16 Uhr Gelegenheit. Die Trainer der Tauchschule helfen beim Einstieg in die Unterwasserwelt des klarsten Sees des Landkreises. Um 15 Uhr kommen Freunde von Kaffee und Kuchen auf ihre Kosten und dürfen ruhig ordentlich hinlangen – der Erlös des Buffets geht an den Heimatverein der Gemeinde. Bis hierhin ist der Besuch des Festes kostenfrei.

Wer den ab 18 Uhr beginnenden Tanzabend genießen möchte, wird um einen Kulturbeitrag gebeten. „Partyholixx“ aus Berlin sorgen dann für die passende Gute-Laune-Musik und heizen bis 22.30 Uhr ordentlich ein. Wie am Vortag sorgen auch hier die Cocktailbar und der Grill für die kulinarische Begleitung.

Michael Hocke weist im Vorfeld darauf hin, dass es direkt an der Tauchbasis keine Parkmöglichkeiten gibt und Besucher die im Ort vorhandenen Parkmöglichkeiten nutzen sollten. Wer sie installiert hat, kann zudem die Luca-App nutzen. Beide Veranstaltungstage finden ausschließlich unter freiem Himmel statt, auf die Einhaltung der 3G-Regel – genesen, geimpft, getestet – wird bestanden.

Von Björn Bethe