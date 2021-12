Neuglobsow: Glasklar-Journal lädt zum Blättern und Staunen ein

Neuglobsow

Da kann einer sagen, was er will – die Mannschaft vom Café Glasklar um Inhaberin und Betreiberin Susanne Ludwig lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. Langweilig wird es dort am Stechlinsee in Neuglobsow nie. Gerade gibt es wieder eine Premiere zu bestaunen: Das neue Glasklar-Magazin ist da. Künftig soll es vierteljährlich erscheinen.

Den Auftakt des Glasklar-Magazins macht die Winter-’21-Edition. Quelle: privat

Den Auftakt macht die Winter-’21-Edition. Sie nimmt die Leserinnen und Leser gleich einmal mit auf einen Spaziergang rund um den Stechlinsee – und das an einem herrlich verschneiten Dezembermorgen. Außerdem geht es um die neusten Projekte des die Region beherrschenden wunderschönen Naturparks Stechlin-Ruppiner Land, um seine Erweiterung in diesem Jahr und natürlich den Stechlinsee. Dazu äußert sich in einem Interview der Leiter des Naturparks Mario Schrumpf. Darüber hinaus hält das Team des Cafés Glasklar schöne und nachhaltige Weihnachtsgeschenke in seinem Winterland bereit, stellt regionale und bewusste Produkte & Unternehmen vor und verrät darüber hinaus Rezepte aus der Backstube.

Kaffee, Kuchen und „heißer Hirsch“

Interessierte Gäste können es sich natürlich auch vor Ort im Café herrlich gemütlich machen – ob mit leckeren Kuchen- und Kaffeekreationen oder mit Wildbratwurst vom Grill und einem „heißen Hirsch“, also einem schmackhaften Glühwein.

Das Glasklar-Magazin möchte das Augenmerk der Leserinnen und Leser auf die Schönheit der Region Oberhavel lenken und Interessierte Einheimische, Gäste und Touristen darüber hinaus dazu einladen, das Café Glasklar im Stechlinseecenter zu besuchen, sich an der traumhaften Natur zu erfreuen, zu wandern, seltene Tiere wie den Seeadler zu bewundern, zu staunen und die Lungen mit bester frischer Luft zu füllen.

Gedruckt auf umweltfreundlichem Graspapier

In dem Magazin, so die vielversprechende Ankündigung, werde etwas für’s Herz, für den Verstand und für Leute, die gerne und viel aktiv sein möchten, zu Papier gebracht. Das Ganze ist ein Teamarbeit von Susanne Ludwig, der Inhaberin des Cafés, und ihrem Lebensgefährten und Mitbetreiber Leo Tiede, Impulsgeber, Fotograf und Mit-Autor des Buches „Das Einfache leben“. Außerdem mit dabei: Frieda-Susan Wilensky, die ihrer Liebe zu Wort, Schrift und Gestaltung in dem Journal freien Lauf lassen konnte.

Im Regionalladen Winterland können auch Präsentkörbe als Geschenk für das Weihnachtsfest zusammengestellt werden. Quelle: Bert Wittke

Dem Wald zuliebe wurde es auf Graspapier gedruckt – das fällt den Gästen gleich auf, die es im Café Glasklar in die Hände nehmen, blättern und lesen. Erfreut sind sie auch über einen Zehn-Prozent-Rabatt-Gutschein: Man bekommt ihn auf alle Einkäufe im Café Glasklar und im Regionalladen Winterland. Der Gutschein lässt sich zum Beispiel sehr gut beim Kauf von Weihnachtsgeschenken oder anderen Waren des Regionalladens einsetzen. Das Winterland ist immerhin noch bis zum 2. Januar 2022 geöffnet, auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen.

Das Glasklar-Magazin gibt es gratis

Das Glasklar-Magazin gibt es gratis. Es kann gerne im Café Glasklar abgeholt werden. Regionale Produzenten erhalten es auch in größeren Mengen, um es weiterverteilen zu können, damit sich möglichst viele Menschen daran erfreuen und ihre Vorweihnachtszeit etwas verschönern können.

Ab dem 17. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 ist das Café täglich von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Quelle: privat

Geöffnet sind das Café Glasklar und der integrierte Regionalladen Winterland immer freitags bis montags von 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Ab dem 17. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 ist das Café dann täglich von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr auf. Nur Heiligabend ist Ruhetag.

Von MAZonline