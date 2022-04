Neuglobsow: Tourist-Information und schnuckliges Museum unter einem Dach

Neuglobsow

Eines der Gebäude, das Besucherinnen und Besucher in Neuglobsow ganz besonders häufig ansteuern, ist zweifellos das Glasmacherhaus. Dort ist nicht nur die Tourist-Information Stechlin untergebracht. Unter dem Dach des liebevoll sanierten Fachwerkhauses befindet sich auch ein schnuckliges Museum. Eingerichtet wurde das Märkische Glasmacherhaus 2003 vom Förderverein „Naturpark Stechlin und Menzer Heide“. Wer durch das Museum geht, begibt sich auf eine Zeitreise ganz an die Ursprünge des Ortes „Neu-Globsow“. Der Ort wurde 1779 von Johanna Luise Pirl als sogenannte „Grüne Hütte“ - also als Glashütte, in der grünes Gebrauchsglas hergestellt wurde, gegründet. Bis 1890 entstand dort aus Sand, Quarz, Kiesel und Soda sowie mit Hilfe von Hitze Glas. Nach einem kurzen Dornröschenschlaf wurde der Ort am Stechlinsee als Sommerfrische entdeckt.

Die Murmelbahn ist besonders beliebt

Besonders beliebt in der Ausstellung ist und bleibt eine liebevoll gestaltete Murmelbahn. Sie wird nicht nur von Kindern, sondern auch von vielen Erwachsenen bestaunt. Ein kleiner Museumsladen bietet eine Sammlung an mundgeblasenen Glasobjekten zum Kauf an. Neben historischen Gläsern wie den „Krautstrunk“ gibt es auch Design-Klassiker wie die Bauhausvase oder das Goethe-Wasserglas.

Susen Liepner, Martina Teichmann und Renate Fechner (v.l.) von der Tourist-Info Stechlin in Neuglobsow Quelle: privat

Neben dem Handwerk des Glasmachens sind im Glasmacherhaus weitere Gewerke zu finden. So gibt es zum Beispiel künstlerisch hochwertige Keramik von Susann Cornelius und in diesem Jahr neu: handgewebtes Leinen vom Stechlin-Weber und neuerdings auch Gefilztes aus Gramzow. Die drolligen Filztiere begeistern nicht nur die Kinder.

Wanderungen um den Stechlinsee immer gefragt

Die Frauen von der Stechliner Tourist-Information versorgen die Gäste gern mit Informationen darüber, was sie in der Region erleben können. Immer wieder gefragt sind dabei natürlich Wanderungen um den Stechlinsee. Die große Runde mit Halbinsel misst knapp 17, die kleine Runde ohne Halbinsel etwa 13,5 Kilometer.

Zuletzt haben im Glasmacherhaus einige Bauarbeiten stattgefunden. Der Eingangsbereich wurde umgestaltet, so dass nun eine breite Treppe einlädt und auch Platz zum Verweilen und Nutzen des hauseigenen Gäste-WLAN bietet.

Öffnungszeiten von Mai bis August

Das Glasmacherhaus und die Tourist-Information Stechlin in der Stechlinseestraße 21 sind in den Monaten Mai und Juni jeweils montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Im Juli und August öffnen sich die Türen montags bis sonntags sowie an Feiertagen immer von 10 bis 16 Uhr.

Von Bert Wittke