NordOst Werbung Großwoltersdorf – von Textildruck bis Lichtreklame

Großwoltersdorf

„Wir haben das Glück, mit unserem Geschäft nicht unmittelbar von Corona betroffen zu sein“, sagt Andrea Ziemke und fügt hinzu. „Aber um uns herum gibt es schon etliche Unternehmen. die ziemlich gebeutelt sind. Das macht mich sehr traurig.“ Andrea Ziemke und Harald Wilcke führen das Unternehmen NordOst Werbung – Werbetechnik aus Großwoltersdorf. 2002 ist es an den Start gegangen. „Im Jahr der Einführung des Euro“, sagt Andrea Ziemke. „Alle haben uns für verrückt erklärt, wie man ausgerechnet zu der Zeit eines Währungswechsels eine eigene Firma an den Start bringen kann. Ohne abzuwarten, welche Auswirkungen das haben wird.“ Inzwischen gibt es die Firma seit 18 Jahren und sie ist in Oberhavel und über die Grenzen des Kreises hinaus etabliert.

Andrea Ziemke und Harald Wilcke arbeiten hauptsächlich mit Schildern und Folien. Quelle: Uwe Halling

Die NordOst Werbung ist ein Schilder- und Lichtreklamehersteller. Die Produktpalette ist groß: Schilder, Fenster- und Fahrzeugbeschriftung, Fahnen, Digitaldruck, Werbeplanen, Aufkleber, Textildruck, Folierung, Leuchttransparente, Visitenkarten, Flyer, Plakate, Broschüren, Stempel, Lasergravuren und Acryl- und Profilbuchstaben – all das ist in Großwoltersdorf machbar. Die Kundschaft kommt zum großen Teil aus der Region – Gransee, Zehdenick, Fürstenberg, Löwenberg – reicht aber beispielsweise bis nach Berlin hinein. Wo man Arbeitsproben sehen kann? Die Willkommensschilder von Gransee sind zum Beispiel bei der NordOst Werbung entstanden. Die Reklame der Landfleischerei Müller in Mildenberg, die Flyer mit den Kinderspeiseplänen von Löwen-Menü, der Textildruck auf den Trikots der Volleyballer von Gransee-Lindow, die Aufschrift am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Menz oder die Bauplane am Entstehungsort des künftigen Granseer Ärztehauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Es mache auch Spaß, sagt Andrea Ziemke, am Freitag zur Rushhour nach Berlin zu fahren. Da würden einem viele Transporter von Handwerksfirmen begegnen, die mit Werbung des Großwoltersdorfer Unternehmens bedruckt seien.

Mit Textildruck ging es einst los – und bis heute werden bei der NordOst Werbung in Großwoltersdorf Trikots bedruckt. Gegenwärtig welche der SG Mildenberg. Quelle: Uwe Halling

„Der Anfang war hart“, sagt Andrea Ziemke, die wie Harald Wilcke einst von Berlin nach Oberhavel gekommen ist. Während Harald Wilcke auf dem Bau gearbeitet hat, war sie in der Landwirtschaft und Buchhaltung tätig. Bis 2008 ist Andrea Ziemke noch dreimal die Woche nach Berlin gefahren und hat dort in der Buchhaltung gearbeitet. Erst danach seien sie mit der NordOst Werbung so weit gewesen, dass das Unternehmen die beiden ernähren konnte. „Wir machen unsere Arbeit gerne“, sagt Andrea Ziemke. Sie liebe es, sagt die 53-Jährige, mit Leuten aus den verschiedensten Branchen zusammenzukommen. Mit allen könne man so angenehm auf Augenhöhe reden. Es mache Spaß, sich immer wieder in jeden neuen Kunden mit seinen ganz speziellen Wünschen hineinzudenken. Was braucht er für eine gute Außendarstellung? Es sei einfach ein schönes Gefühl, wenn man merke, dass sich die Leute angenommen und verstanden fühlen. Manche, so berichtet Andrea Ziemke, kämen schon mit ziemlich konkreten Vorstellungen nach Großwoltersdorf. Andere sagen: „Ich habe Null Ahnung. Helfen Sie mir bitte bei einer einprägsamen Außenwerbung!“ In letzter Zeit würden auch immer mehr Folien gewünscht, mit den Fenster zum Schutz vor Hitze oder Splittern beklebt werden. Zum Beispiel Fenster in Kitas oder Schulen. Das sei, so sagt Andrea Ziemke auch eine Frage des Versicherungsschutzes.

Harald Wilcke bringt Werbung an einem Firmentransporter aus dem Landkreis Teltow-Fläming an. Quelle: Uwe Halling

Als die Corona-Pandemie ausbrach, haben auch Andrea Ziemke und Harald Wilcke überlegt, wie sie helfen können. Die sogenannten Spuckwände in den Krankenhäusern in Gransee und Oranienburg stammen aus Großwoltersdorf. Die seien in festen Aluminium-Rahmen montiert und würden wohl auch nach der Pandemie gleich weiter genutzt werden. Darüber hinaus wurden bei der NordOst Werbung Schutzvisiere angefertigt. „Die haben wir uns komplett allein ausgedacht „, bestätigt Andrea Ziemke. Dazu wurde dünnes Plexiglas, Moosgummi aus dem Industriebereich, Gurtband, sowie Schrauben aus dem Buchdruck verwand. Die Regio Nord habe beispielsweise davon bestellt, die Seniorenwohnstätte des Gib e. V. aus Gransee und auch ein Seniorenheim in Lychen. Am Lager habe die NordOst Werbung diese Schutzvorrichtungen für Mund und Nase derzeit nicht, können sie aber auf Wunsch schnell herstellen. „Wenn jemand bezüglich von Schutzvorrichtungen ein Problem hat, werden wir eine Lösung finden“, ist sich Andrea Ziemke sicher.

Diese selbst entworfenen Visiere schützen Mund uns Nase und sind mit Klettverschlüssen ausgestattet. Quelle: Uwe Halling

Sicher sei auch, dass die NordOst Werbung, zu der außer Andrea Ziemke und Harald Wilcke auch noch zwei Teilzeitkräfte aus Sonnenberg beziehungsweise Großwoltersdorf gehören, noch Verstärkung sucht. Gesucht werde jemand, der handwerkliches Geschick und Geduld habe, der mit Folien umgehen könne, über eine Portion Ästhetik verfügt und der auch in der Lage sei, ein Reklameschild zu montieren. Wer sich angesprochen fühlt, könne sich gerne jederzeit melden.

Von Bert Wittke